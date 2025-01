- Ovaj institut je vrlo specifičan, jer se ujedno bavi i naukom i direktnom primenom i proizvodnjom. To je poseban spoj zbog kojeg je on jedan od najuspešnijih instituta ovog tipa u jugoistočnoj Evropi - istakla je ona i dodala da Institut svoje produkte izvozi u preko 15 zemalja regiona, Azije i Afrike. Uspeh Instituta govori o njegovom potencijalu i važnosti, a poseban uspeh je taj što je ovaj institut državna institucija. On decenijama uspeva da se izbori sa ozbiljnom tržišnom konkurencijom velikih kompanija sa globalnog tržišta, a sve zahvaljujući znanju, stručnosti i ekspertima koje imaju - poručila je dr Begović.