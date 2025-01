Martinović je ukazao na to da održavanje drugog sastanka Radne grupe govori u prilog tome da se blagovremeno pristupilo razgovorima u vezi sa proizvodnjom i otkupom jagodastog voća, kako bi u 2025. godini sve zainteresovane strane bile zadovoljne. Podsetio je i na to da je agrarni budžet za ovu godinu rekordan, kao i da su izdvajanja države za poljoprivrednike najveća do sada.