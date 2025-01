- Mislim da je jasno, kada pogledamo desetak godina unazad, da tu nema balansa i ne može da ga bude. Prokomentarisao bih Đedović, koja je olako shvatila sankcije NIS-u, podsetila me na Vladislava Jovanovića u 1992. godini kada su ga pitali da prokomentariše odluku da se uvedu Srbiji najdrastičnije sankcije, on je rekao da je to samo rutinsko objašnjenje UN i da to nema veze sa životom, da je to naša razvojna šansa i tako dalje. Pa smo videli kako smo prošli. Bojim se da Đedović ne daje tako olake izjave, ali da ćemo se za par meseci suočiti za realnošću gde će sve da poskupi, život će početi da se ugrožava. Čini mi se da smo dobili kolateralnu šansu da ovim sankcijama koje su uvedenu NIS-u, a NIS je jedna od 300 firmi koje su obuhvaćene, tako da je sve ovo nešto što je najavljeno, sve smo ovo znali i nije tačno da je to neka osveta Bajdenove administracije. Ja ovo vidim kao sankcije Rusiji.