Nove političke okolnosti u Americi, koje su izazvale promene i na globalnom političkom nivou, imale su velikog uticaja i na tržište. Pobeda Trampa i postavljanje Ilona Maska na jednu od najvažnijih funkcija doveli su do vrtoglavog rasta kriptovaluta, a suvišno je govoreći i koliko je to uticalo na povećanje akcija Maskove Tesle. Nakon početnog rasta, kriptovalute su se sada umirile i nema velikih oscilacija, dok Tesla i dalje nastavlja da raste i više se ne može sa sigurnošću predvideti do kada će taj rast trajati i koliki će on biti.

Samim podržavanjem Donalda Trampa, Ilon Mask je rizikovao, i kao mnogo puta do sada – dobio! Još mesec dana pre nego što je Tramp izabran za predsednika, Tesline akcije porasle su za 70%, ali je tada postojao rizik, da bi eventualnom pobedom demokrata , Maskova kompanija mogla da se suoči da pojačanim nadzorom od strane regulatornih tela. To se nije dogodilo i Masku se rizik isplatio, a kompanija sada nastavlja da raste brzim tempom i predviđa se da će u naredne dve nedelje njeni godišnji prihodi dostići 100 milijardi dolara, i s tim u vezi investiranje u njene akcije može priuštiti znatne dobitke. Pogledajte najnovije cene akcija svih velikih kompanija i počnite sa trgovanjem.