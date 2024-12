Usled višestrukog povećanja broja poziva, UNIQA je uz postojeći 011/71 50 760 za zakazivanje pregleda aktivirala još jedan broj telefona 011/36 36 967. Klijentima je kao i do sada na raspolaganju imejl adresa meduniqa@uniqa.rs , kao i online forma www.dzo.uniqa.rs na putem koje mogu poslati svoje zahteve za pregled.

Uz potpuno razumevanje važnosti brze reakcije, svim klijentima je omogućeno da sistematske preglede i ostale preglede u vrednosti do 12.000 dinara mogu da realizuju bez uputa I bez plaćanja troškova pregleda , uz prethodno zakazivanje termina direktno u izabranoj ustanovi.

Uz to, kompanija vrši i refundiranje troškova svim klijentima , u okviru ugovorenih pokrića, koji se odluče da sami pokriju troškove pregleda.

Poštujući potrebe i interesovanja klijenata, UNIQA u svojoj ponudi ima tri paketa privatnog zdravstvenog osiguranja: VITAL Start koji može obuhvatati vanbolničko lečenje od 1.000, 1.500 i 2.000 EUR – u zavisnosti od ugovorenog paketa, VITAL Elegant koji pokriva troškove vanbolničkog i bolničkog lečenja, uključujući i zdravstvenu zaštitu trudnica i porodilja u visini do 10.000 EUR i VITAL Elite u koje je uključeno vanbolničko i bolničko lečenje kao i zdravstvena zaštita trudnica i porodilja u visini do 100.000 EUR. Uz VITAL Elite paket moguće je zaključiti i pokriće za bolničko lečenje u 42 zemlje Evrope sa godišnjim limitom do 2.000.000 EUR.