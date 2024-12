Na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“ pušten je u rad sistema elektronskih kapija (E-gate). Reč je o sistemu kojim će se vreme potrebno za pasošku kontrolu skratiti na najviše 12 do 15 sekundi, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

- U ovom trenutku, čitav taj proces pokazivanja pasoša i prolaska bi trajao u proseku 12 sekundi. Kada to uporedite sa dosadašnjim stalnim primedbama da to dugo traje, nadam se da će to biti od velike koristi za građane - naglasio je ministar i objasnio da će ovaj sistem zasad moći da koriste samo punoletni državljani Srbije koji državnu granicu prelaze sa pasošem, „sa tendencijom da u narednom periodu važi i za pasoše stranih država“.