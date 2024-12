Ovogodišnje izdanje festivala, najposećenije do sada, možete podsetiti na linku , a prijave za učešće su moguće na zvaničnom sajtu festivala , gde su sve informacije o rezervaciji ranih kotizacija, kao i smeštaju u očaravajućem Rovinju, jednoj od najlepših evropskih destinacija, u ponudi koja važi do 20. januara za rane prijave i rezervacije . Iz godine u godinu većina ukupnih smeštajnih kapaciteta je rasprodata u prvih deset dana, pa je dobro da na vreme rezervišete svoja mesta.

Dani komunikacija prepoznati su kao jedan od najboljih evenata na svijetu prema britanskom Association Excellence Awardsu zbog svog out of the box pristupa, jedinstvene festivalske ponude, visokokvalitetne produkcije i organizacije. Novo izdanje festivala – koji je poznat po tome da se na njemu okupljaju ključni predstavnici oglašivača, agencija, stručnjaci za odnose s javnošću, predstavnici medija i ostali profesionalci iz komunikacijske industrije ključni za stvaranje i pokretanje promjena – i sljedećeg će proljeća u rovinjskom Loneu dočekati sve one koji komunikacijsku industriju istovremeno mrze i vole, ali prema njoj, zahvaljujući ovom festivalu koji zdušno okuplja komunikacijsku zajednicu, nikako ne mogu biti ravnodušni. Više informacija pročitajte na službenim stranicama festivala www.danikomunikacija.com.