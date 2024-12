Do Mikonosa (JMK) i grada Algero (AHO) na Sardiniji, srpska nacionalna avio-kompanija će saobraćati dva puta nedeljno avionima tipa erbas A319 i embraer E195, dok će do Firence (FLR) leteti ATR 72-600 iz regionalne flote Er Srbije. Karte su već u prodaji.



- Do Sardinije i Mikonosa naša kompanija je letela prethodnih godina u saradnji sa partnerskim turističkim agencijama. Bili su to čarter letovi, a sada su se stvorili uslovi da do te dve popularne destinacije letimo i u redovnom saobraćaju, tokom letnje sezone. Na taj način, putnicima se pruža mogućnost da samostalno planiraju boravak na jednim od najomiljenijih ostrva Italije i Grčke i da do njih stignu jednostavnije i brže. Pored toga, u mrežu ponovo uvodimo i direktne letove do Firence, koja će biti naša deseta tačka u Italiji do koje saobraćamo. Uvereni smo da će sve tri destinacije privući pažnju putnika i da ćemo na tim letovima tokom letnje sezone imati visoku popunjenost putničke kabine - rekao je Boško Rupić, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije.