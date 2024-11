Najveći broj prevara vreba sa društvenih mreža

Tržišna inspekcija je tokom 2022. godine primila skoro 1.000 prijava građana za neregistrovan rad, dok je taj broj do oktobra prošle godine iznosio 580. U Nacionalnoj organizaciji potrošača Srbije tada su izjavili da im stiže najviše prigovora građana na nelegalne Fejsbuk i Instagram profile neregistrovanih trgovaca. Najčešće je reč o stranicama za prodaju odeće i obuće, zatim profilima na kojima se prodaje bela tehnika, televizori i mobilni telefoni.

Jeftina opcija, skupe posledice

Ova stavka istaknuta je i na sajtovima za kupovinu na kojima mogu da se oglašavaju neregistrovani trgovci i gde kupci nakon prevare mogu da prijave prodavca platformi, od koje će dobiti uputstva za dalje akcije koje vode do privatne tužbe, odnosno krivične prijave nadležnim organima.

Kako da znamo od koga kupujemo

U slučaju da trgovac poseduje sve podatke, smatra se da on posluje u skladu sa Zakonom i da je kupovina kod takvog trgovca bezbedna. Registracija stranice nije dovoljna. Neophodno je da firma bude registrovana u APR-u, što se može lako proveriti.

"Potrošač treba da bude apsolutno siguran da je to registrovan trgovac i da bezbedno kupuje. Da u tom slučaju primenjuje zakon o zaštiti potrošača i da eventualno ukoliko se nađe u problemu sa reklamacijom proizvoda, taj problem će biti rešen", naglasio je ranije Dragić.

Kako da znamo šta smo dobili u paketu i kome da se žalimo

Prilikom preuzimanja paketa i plaćanja kuriru, kupci treba obavezno da ga otvore da bi proverili da li im je stiglo ono što su naručili. Potrošači na to imaju pravo, ali to ne znaju i ne rade. Uglavnom se dešava da ih kurir ubrzava, obično zbog parkiranja, požuruje ih da preuzmu paket i da ga kasnije otvore. Međutim, to je propust koji kupce posle može da košta mnogo.