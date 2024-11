Zbog bezbednosti građana prijepoljska opština je prošle sedmice zatvorila viseći most na Limu u gradu , most u Točilovu kao i deo tribina na stadionu “Polimlja”. Odluka je doneta na osnovu rešenja građevinskog inspektora i u konsultaciji s resornim ministarstvom.

“Prošo, kud ću, daleko na dole da idem, samo tu do prodavnice”, kaže anketirani sagovornik. Drugi dodaju: “Piše ovde da most nije za upotrebu, ali su navikli ljudi, godinama prolaze ovim mostom”.

S druge strane Lima su srednje kole i naselje, najbliži most tek malo niže. Prošle godine urađen je elaborat o stanju mosta i preporučene mere.

“Utvrđeno je da je stanje mosta loše, nije da kažem katastrofalno, ali je loše i treba preduzeti hitnu sanaciju mosta. Mi tada nismo još zatvorili most jer smo smatrali, ajde da obezbedimo sredstva i procedure da ipoštujemo da saniramo most. Međutim, to se odužilo i morali smo da pribegnemo ovom”, ističe Drago Popadić, predsednik opštine Prijepolje.