Dodao je da će, najkasnije za 20 dana, biti u potpunosti završena brza saobraćajnica do Valjeva

Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će brza saobraćajnica Šabac-Loznica biti otvorena oko 15. decembra ove godine.

"To će biti najduža brza saobraćajnica ili autoput, najduža deonica koju smo ikada u komadu otvarali. Dakle, to je 54 kilometra čudesno spojenih sa Šabačkim mostom. Odmah se radi i brza sa obraćajnicom Slijepčević - Badovinci koja će biti gotova sledeće godine", rekao je Vučić u obraćanju iz Palate Srbija.

Dodao je da će, najkasnije za 20 dana, biti u potpunosti završena brza saobraćajnica do Valjeva.

Naveo je da će deonica Kuzmin - Sremska Rača biti gotova do maja ili juna sledeće godine.

"Ovo parče ovde koje je za nas veoma važno od suštinskog značaja do Požege, otvorćemo do Vidovdana u potpunosti. Sve cevi i Munjino Brdo i Laz u potpunosti do Vidovdana sledeće godine, dakle za najkasnije šest meseci. Ono što je veoma važno za ljude, deo puta na Moravskom koridoru, sve do Vrnjačke banje od Koševa preko Stopanja, Trstenika do Vrnjačke banje otvorićemo za nekoliko dana. To je 29,1 km", naveo je Vučić.

Nemanja Nikolić

Dodao je da to znači da će do Vrnječke banje biti laganih sat i po vožnje, a kada se bude otvorila deonica do Adrana i kraće.

"Odmah idemo u finansiranje puta Kraljevo-Mataruška banja, Bogutovačka banja, Ušće, Baljevac -Ušće, Raška - Novi Pazar sa produženjem do Jarinja, a pokućemo, ako to budu radili Amerikanci, i da razgovaramo sa njima da se uradi sve do severne Kosovske Mitrovice. Mi smo spremni da platimo, samo da nas prištinske vlasti ne ometuju. Mi to hoćemo da poklonimo našem narodu na Kosovu i Metohiji", rekao je Vučić.

Dodao je da veruje da će u narednih 20 dana otvoriti deonicu brze saobraćajnice do Požarevca i još 12 kilometara između Golupca i Gradišta.

Najavio je da uskoro kreće da se gradi auto-put Beograd-Zrenjanin, da će se završiti dogovori oko banatske pruge i da će biti završena pruga Beograd-Subotica do kraja godina.

"Naravno, zbog događaja u Novu Sadu, to će biti bez pompe, a ovo sve ostalo ćemo da otvorimo. Verujem da će za Šabac-Loznica proći 40 dana od tragedije, da ćemo moći da to obeležimo i na nešto snažniji način. Prosto, ogroman je to uspeh za našu zemlju. Mimo ovoga što završavamo, gradi se još 526 km autoputeva i brzih saobraćenica", naglasio je Vučić.

Nemanja Nikolić

Dodao je da se rade Niš-Dimitrovgrad, da je Niš-Brestovac urađen pa će ići do Preševa, a da se radi i kompletna pruga Beograd-Niš.

Što se tiče energetike, Vučić je rekao da je napravljena termoelektrana B3 u Kostolcu, prva posle 35 godina, a da se radi odsumporavanje u TENT i Obrenovcu.

"Ono što je važno da imamo sad više projekata za sledeći godinu što ste videli da radimo sa UGTR-om i Hyundai-em od solarne energije jednog gigavata, instalisane snage sa 200 MW baterija, što je veoma važno. Završavaju se idejni projekti Bistrice koja nam je od ključnog značaja.

I ono što je veoma važno, radimo naftovod sa Mađarskom kao i panonski koridor za električnu energiju gde ćemo da pojačamo kompletno dalekovodnu mrežu od Sremske Mitrovice preko Novog Sada do Subotice i do Mađarske da bismo mogli da učestvujemo i da pravimo nove interkonekcije sa Rumunijom", naveo je Vučić.