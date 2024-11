Grad na Bosforu dom je najboljih zanatlija i robe vrhunskog kvaliteta koji odražavaju njegov multikulturalni identitet, a gotovo na svakom koraku nudi vam nezaboravno i živopisno iskustvo kupovine – od ulica oivičenih šik buticima do živahnih pijaca. Bilo da tražite luksuznu robu, dizajnersku odeću ili tradicionalne suvenire, u Istanbulu ćete pronaći sve što želite!

Za modernije iskustvo kupovine trebalo bi da se uputite u tržne centre Istanbula. Opremljeni su klima-uređajima, parking prostorima i objektima za osobe sa invaliditetom, i rade od 10 do 22 sata, što omogućava posetiocima da uživaju u ugodnom doživljaju kupovine u bilo kom trenutku. Dok tržni centri nude bezbroj proizvoda, uključujući luksuzne brendove, oni su takođe poznati i po restoranima, kafićima i bioskopima, što ih čini savršenim za celodnevni izlet sa porodicom ili prijateljima. Osim toga, mogućnosti za zabavu, uključujući igrališta i tematske parkove, obećavaju dobar provod za mališane dok porodicama pružaju udobniji doživljaj kupovine bez stresa.

Insajderski savet: S obzirom na to da je vikendom uvek velika gužva, razmislite o poseti tržnim centrima radnim danima.

Istanbul je i dom živahnih trgovačkih ulica koje nude mnogobrojne prodavnice, od malih butika do prodavnica vrhunskih brendova. Dok je moderan Nišantaši centar lokalnih dizajnera, njegova glavna trgovačka ulica, Abdi Ipekči, oivičena je međunarodnim luksuznim brendovima i buticima, kao i vrhunskim restoranima, kafićima i umetničkim galerijama.

Na anadolskoj strani, ulica Bagdat je jedan od najboljih trgovačkih bulevara. Ulica je poznata po domaćim i međunarodnim luksuznim brendovima i ekskluzivnim dizajnerskim radnjama. Ulica Istiklal, koja se proteže od trga Taksim do tunela u Bejogluu, je još jedna adresa za kupovinu sa brojnim prodavnicama u kojima se prodaju jedinstveni komadi, od odeće do nakita. Nudi ugodniju atmosferu i opušteno iskustvo kupovine dok lutate kroz poznate neoklasične arkade koje vode do fantastičnih prodavnica i knjižara.