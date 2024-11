Ovogodišnji „Crni petak“ u Srbiji najavljen je za 29. novembar. To znači da se bližimo petku kada će ispred prodavnica more ljude čekati svoj red u nadi da će proći povoljnije, a nisu isključena ni guranja. Srećom, do sada u Srbiji nisu viđena stampeda kao u Americi u kojima su ljudi gubili živote.