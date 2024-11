On je na predstavljanju "Bele knjige 2024" rekao da je razumeo da nije zadovoljavajući nivo usklađenosti sa preporukama privrednika za pojedine oblasti, ali da je realnost, što nije opravdanje za Vladu, da je Srbija u poslednjih 12 meseci imala dva izborna ciklusa i gotovo šet meseci tehničke vlade, što je ostavilo određenog traga i na privredu.

Vučević je rekao da se slaže sa ocenom privrednika da postoje visoki parafisklani nameti i troškovi i da bi trebalo da Ministarstvo finasija radi na njihovom smanjenju, jer to može da bude rešeno. Ukazao da je Srbiji veoma bitan Plan rasta za Zapadni Balkan i da ga Srbija nikada nije doživljavala kao zamenu za članstvo u EU, kao što je i inicijativu Otvoreni Balkan doživela kao proces integracije i pripema za ulazak u EU.



Govoreći o proširenju EU, šef delegacije EU u Srbiji Emanuele Žiofre istakao je da to nije više samo politički cilj već da je reč o geopolitičkom imperativu i najvišem prioritetu za EU, koji podrazumeva hitnost širenja na Zapadni Balkan i druge zemlje sa aspiracijama za članstvo.

- Srbija mora da iskoristi ovaj ključni trenutak i odgovori na sve veći fokus EU na proširenje. Vreme je sada, sa jasnim koracima napred. To bi trebalo da bude u centru našeg rada u Srbiji - Vlade, Delegacije, EU, civilnog društva, kompanija i cele države - kazao je Žiofre.