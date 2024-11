• Trampov dolazak na vlast pozitivno utiče na finansijska tržišta, može da dovede do protekcionizma i smanjenja cena nafte na svetskim trzistima

- Generalno, Trampov pristup ekonomskoj politici naglašava smanjenje poreza , deregulaciju i pojačani protekcionizam, što bi moglo dovesti do kratkoročnog rasta na američkim tržištima kapitala, ali potencijalno povećanih oscilacija na trzištima širom sveta. Konkretno, njegov ponovni izbor mogao bi da utiče na globalna tržišta kroz promene u trgovinskoj politici, posebno potencijalnu implementaciju univerzalne carine od 10% na sav uvoz, zajedno sa daljim carinama usmerenim na Kinu - rekao je on.

- Povećani protekcionizam u SAD može dovesti do bekstva kapitala ka sigurnijim destinacijama, podižući vrednost dolara i istovremeno stvarajući pritisak na valute na tržišta u razvoju koja se oslanjaju na izvoz. Još jedno verovatno područje uticaja su globalne cene nafte. Trampova energetska politika favorizuje fosilna goriva, što bi potencijalno dovelo do nižih cena nafte. Pored toga, njegovi planovi za smanjenje korporativnih poreza mogli bi da podstaknu domaće investicije, ali da povećaju deficit u SAD, utičući na stabilnost dolara i dovodeći do pomešanog raspoloženja investitora na globalnim berzama.