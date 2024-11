Svi pripejd korisnici na jednostavan i brz način mogu da registruju svoje brojeve onlajn preko Portala za elektronsku identifikaciju (eID) . Sa novim Zakonom o elektronskim komunikacijama koji zahteva da se svi pripejd korisnici registruju do 10. februara 2025. godine, ovo bezbedno, efikasno rešenje je dizajnirano u kompaniji A1 sa ciljem da eliminiše potrebu za fizičkim prisustvom, čineći proces registracije pristupačnijim i pogodnijim za korisnike.

Pripejd korisnici sada mogu da se registruju direktno preko sajta, koristeći svoj nalog na Portalu eid.gov.rs (Kancelarija za IT i eUpravu). Zakon o elektronskim komunikacijama nalaže da svi novi pripejd korisnici registruju svoje brojeve pre aktiviranja usluge. Postojeći korisnici moraju da završe registraciju svojih pripejd brojeva do 10. februara 2025. ili rizikuju obustavljanje usluge.

- U A1 Srbija cenimo vreme naših korisnika jer znamo koliko im je dragoceno u današnjem brzom svetu, a naše partnerstvo sa Kancelarijom za IT i eUpravu čini pripejd registraciju bržom i lakšom nego ikad - rekla je Branka Pudrlja Durbaba, glavna direktorka za prodaju i zadovoljstvo korisnika ovog operatera. - U samo nekoliko klikova, korisnici mogu da ispune svoje uslove registracije i nastave da uživaju u našim uslugama bez prekida.

Kancelarija za IT i eUpravu nastavlja unapređenje kapaciteta svojih najnaprednijih sistema, kao što je šema elektronske identifikacije. Na ovaj način stavlja ih na raspolaganje, pored javne uprave, i privredi, kako bi digitalna transformacija u Srbiji napredovala još više, kao i da bi građanima bilo još lakše da koriste različite onlajn usluge. Kompanija A1 Srbija je prvi telekomunikacioni operator, koji omogućava jednostavnu onlajn registraciju pripejd brojeva svim građanima koji imaju nalog na Portalu eUprava tj. eGrađanima, što značajno štedi vreme i omogućava brži pristup mobilnim uslugama.

On je dodao da je zahvaljujući sistemu za razmenu podataka po službenoj dužnosti, koji je uspostavila Kancelarija za IT i eUpravu, ušteđeno 255 miliona sati čekanja, čime je eUprava u potpunosti opravdala motiv kojim se vodi, a to je da je 24 sata, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini, gde god se nalazili, u službi svojih građana.