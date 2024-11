Ostali korisnici su bili Bezos , osnivač "Amazona" i druga najbogatija osoba na svetu, koji je svom bogatstvu od skoro 230 milijardi dolara dodao 7 milijardi dolara, i Lari Elison, predsednik softverske kompanije "Oracle", istorijski pristalica republikanaca, koji je uvećao svoje bogatstvo za skoro 10 do 193 milijarde dolara.

Nil Vilson, glavni analitičar brokera Finalto, rekao je da su američke akcije u sredu porasle zahvaljujući "čistoj trgovini MAGA", pozivajući se na Trampov slogan "učinimo Ameriku ponovo velikom" (Make America Great Again - MAGA) i investitore koji kupuju akcije na osnovu jasne Trampove pobede.

- Bila je to perspektiva nižih poreza, deregulacije u širem spektru sektora, kao što su banke i energetika i tehnologija, plus veliko, refleksivno olakšanje zbog činjenice da je ishod izbora bio čist i nesporan - rekao je on.