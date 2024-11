- Radi se o mobilnim postrojenjima koja se mogu postaviti na bilo kom mestu. U Srbiji imate skoro dva miliona tona bio otpada, ne rade se velike kompostane jer vi taj materijal morate lokalno upotrebiti. Sve države to tako rade, Nemci imaju oko 2.500 kompostana, Srbija bi tom metodu trebalo da ima oko 250. Na ovim prostorima od Slovenije do Vardara nismo prepoznali tu vrednost bio materijala, jer se on može iskoristiti za ozelenjavanje, rekultivacije, pošumljavanje i mnoge druge stvari - pojašnjava prof. dr Viktor Simončić, ekspert za zaštitu životne sredine iz Slovenije, koji radi u Hrvatskoj.