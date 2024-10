Istraživači iz potrošačke grupe Which? analizirali su planove sedenja popularnih avio-kompanija, uključujući Rajaner, Vizer i IziDžet, i otkrili da su neke uklonile prednje skladišne prostore kako bi dodale još jedan red putnika s jedne strane kabine.

– Većina aviona Ryanair su Boeing 737, kaže Which?, a AeroLopa otkriva da su sedišta D, E i F u redovima od 3. do 15. najprostranija „u obe moguće konfiguracije“ – otkrili su.

– To znači – dodatni centimetri prostora za noge u odnosu na druga standardna sedišta - napominje Which?.

Which? dodaje da je još jedan način da unapredite svoje sedište na Rajaneru da se prijavite malo kasnije.

– Oni koji dodatno ne plaćaju kako bi sami odabrali sedište mogu da se prijave od 24 do dva sata pre polaska. Teorija je da se najnepoželjnija srednja sedišta dodeljuju prva, jer se avio-kompanije nadaju da će kupci promeniti mišljenje i platiti unapređenje – objasnili su.

„Što duže čekate, to je veća verovatnoća da će se otvoriti sedišta uz prolaz i prozore.“

Letite na jednom od Izidžetovih Airbus A321neo? Which? preporučuje da izaberete desna sedišta (D, E i F) u redovima od 3. do 13. za razmak od 74 centimetra.

Which? napominje da trik „sedi s desne strane“ ne funkcioniše s Vizerom – ali dodaje: – Prijavljivanje kasno za nasumično dodeljeno sedište može da funkcioniše. To bi značilo da imate veću šansu da dobijete traženo sedište uz prozor ili uz prolaz.

Većina avio-kompanija vam omogućava da menjate sedišta, kaže Which?, do oko dva do tri sata pre polaska, pa „proverite mapu sedišta na vašoj rezervaciji da vidite da li su se otvorila neka atraktivna mesta - piše Dejli Mejl.