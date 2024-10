- Tu su dva načina, banke će uvek težiti da na najpovoljniji način obavljaju svoje transakcije, pa bi jedan od načina bio da uskače država kada je to neophodno da država pommogne u nevolji sa kreditom kako će to prebroditi, to je jedna mogućnost. Druga bi bila da se promene neka pravila pa da banke promene uslove, pa da budu jeftinije u svim onim uslugama koje pružaju i privredi i stanovištvu - rekao je Milan Kovačević, ekonomista.