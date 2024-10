On je poručio da je Srbija uradila veliki posao, te istakao važnost nastavka reformi u oblasti energetike, reformu Poreske uprave, javnih preduzeća.

On je poručio da je postignuta saglasnost da je Srbiji potrebno da nastavi sa izgradnjom osnovne, bazične infrastrukture, novih auto-puteva, brzih saobraćajnica, pruga, postrojenja za proizvodnju električne energije.

- To su stvari koje menjaju Srbiju. Domaćini smo EКSPA 2027. godine i veoma je važno da ostvarimo sve ciljeve koje smo zacrtali, a tu su i povećanje plata do prosečne zarade od 1.400 evra 2027. godine, 650 evra prosečne penzije i minimalne zarade u iznosu od 650

evra. To su ciljevi od kojih ne odustajemo - istakao je prvi potpredsednik Vlade.