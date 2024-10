"U Vojvodini radimo na izgradnji na više od 300 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica - 105 kilometara brze saobraćajnice Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, kao i više od 190 kilometara brze saobraćajnice od Bačkog brega do rumunske granice, Fruškogorski koridoror, dva mosta u Novom Sadu, gde najkasnije u februaru počinjemo da gradimo i treći. Završavamo projektovanje mosta kod Bačke Palanke, projektujemo most koji će spojiti Belu crkvu i Golubac. To je pet mostova na Dunavu u nekoliko godina, toliko se nikada u istoriji nije radilo", nabrojao je Vesić.