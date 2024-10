First National Bank of Lindsay bila je prisiljena da prekine rad nakon što je Kancelarija nadzornika valute (OCC) utvrdila da je institucija u opasnom finansijskom položaju.

First National Bank of Lindsay sa sedištem u Oklahomi zatvorena je 18. oktobra nakon što je OCC identifikovao "lažne i varljive bankovne evidencije i druge informacije koje upućuju na prevaru koja je otkrila smanjenje kapitala banke", rekla je agencija u izjavi od 18. oktobra. OCC je kancelarija u okviru Ministarstva finansija zadužena za regulisanje i nadzor svih nacionalnih banaka kako bi se osiguralo njihovo sigurno poslovanje.

Agencija je imenovala Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) stečajnim upravnikom banke, koja je zatim sklopila kupoprodajni ugovor s First Bank & Trust Co. kako bi preuzela posrnulu instituciju, rekao je FDIC u izjavi od 18. oktobra.

Kao rezultat toga, jedina kancelarija First National Bank of Lindsay ponovno će se otvoriti kao podružnica First Bank & Trust Co. 21. oktobra. Štediše First Nationala automatski će postati deponenti First Bank.