- Kada sam ga pozvala, on mi je tad samo rekao da se ja neću vratiti. Oni su me bukvalno otpisali. Kao da uopšte nisam ni postojala u toj firmi. Ja sam se zbunila jer za dve nedelje tokom letnjeg odmora u avgustu ne možete naći posao. U ovo vreme sa jednom platom je nemoguće živeti u Srbiji, naročito sa dvoje male dece. Što se širenja porodice tiče, o tome ne možemo ni da razmišljamo kada imamo samo jedno primanje - kaže mama Radmila Petrović.

- Ove situacije se ne dešavaju samo u privatnim firmama. Država je jedan od velikih diskriminatora, nažalost, u ovoj sferi. Majke ne prijavljuju ovakve slučajeve često. One su, u stvari, jedna vrlo ranjiva grupa i ta situacija kada one moraju da brinu i o malom detetu i da se brinu za posao, one će uvek izabrati brigu o malom detetu. To je, u stvari, problem cele situacije, i ne mogu da se izbore sa pravnim sistemom ili ne znaju koji je pravni lek - kaže urednica roditeljskog portala Bebac Jelena Ćirić Nikolić.