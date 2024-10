Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović kaže da je predlog zakona suprotan ustavnim načelima, ekonomskim i strateškim interesima i da se ništa neće dešavati barem dve godine dok se ne završe relevantne studije. Još jednom je potvrdila da se cene gasa i struje neće menjati i da su energetske kompanije spremne da reaguju ako dođe do oscijalcija na tržištu.

Ništa se neće dešavati barem dve godine u proseku dok se relevantne studije ne završe, dok se ne proceni uticaj na životnu sredinu, dok se ne uradi projektno-tehnička dokumentacija, ništa se neće dešavati dok se ne potvrdi da je to bezbedno za okolinu u građane, istakla je Đedović Handanović.

Imaćemo priliku, rekla je da ukoliko se sve to potvrdi, pored sirovine dođemo i do gotovih proizvoda, kao što su električni automobili i baterije za skadištenje energije.

"To nije dobro. Skupština je izašla u susret predlogu da se vodi rasprava o toj temi“, rekla je ministarka.

"Nastavlja se kampanja zastrašivanja ljudi. Juče smo čuli od gospođe Nestorović - da sam potvrdila da su predsednik Srbije i Vlada pozvali naučna veća fakulteta da se izajsne u vezi sa ovim projektom. To je neistina. Predsednik je u Malom Zvorniku pozvao sve stručnjake da se uključe i pomognu i budu deo projektnih timova, da rade po savesti i profesionalnosti, da imamo dobru javnu debatu. U 21. veku tehnologija je toliko razvijena da možemo doći do najboljih rešenja ukoliko skrenemo pažnju koja su to rešenjaa ne apriori da nešto ne može, pogotovo da se ne iznose netačni podaci", istakla je Đedović Handanović.