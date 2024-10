Memić je na sednici Koordinacionog tela Vlade Srbije za suzbijanje sive ekonomije rekao da je u poslednja dva meseca sprovedeno oko 7.000 nadzora, što je značajan pomak u odnosu na raniji period, ali da se do rezultata teško dolazi pre svega zbog nelegalnog oglašavanja stranih platformi koje nelegalno rade kod nas.

- Razgovarali smo sa platformom booking.com koji imaju predstavništvo u Hrvatskoj, oni su dolazili ovde i dali smo neke predloge kako bi trebalo da se radi. O tome smo razgovarali i sa drugim stranim adresama, čak smo mislili da je rešenje da buking.com ugasimo, kao što su neke zemlje već uradile, ali stručnjaci su nam rekli da je to nemoguće jer će oni uvek naći kanal kako da dođu do naših građana - rekao je on.