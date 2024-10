Predsednik Srbije Aleksandar Vučić , govoreći o investicionom rejtingu koji je naša zemlja dobila, rekao je da je to rezultat rada u prethodnim godinama, kao i da je to izuzetno dobra vest za građane.

"Toliko je dobra vest da svi oni drugi koji iščekuju loše vesti su ućutali. Šta je to što donosi ljudima u Srbiji. Pre svega, jednu jasnu poruku mladima u našoj zemlji, da ostanu ovde i da poštenim i teškim radom mogu nešto da postignu. To znači da postajemo privlačnija zemlja. Već sutra ćemo videti na tržištu kapitala prve efekte", r ekao je Vučić gostujući u emisiji "Hit tvit" .

"Mogli ste da vidite neverovatno glasno ćutanje u našem okruženju... Turska je imala rejting od zemalja kandidata 2012, ali ga je u međuvremenu izgubila. Srbija je danas jedina zemlja kandidat za EU koja ima kreditni rejting. To je dokaz da su javne finansije sigurne i stabilne, to će za naše kompanije biti neuporedivo povoljnije i to je signal za ceo svet u kakvoj se situaciji Srbija nalazi. Da će zaduživanje na tržištu kapitala će biti povoljnije. Moraćemo još mnogo da radimo i napredujemo i dalje poboljšavamo naš rejting ali ovo je jedan čudesan rezultat", dodao je predsednik.