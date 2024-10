I dok cena svinja od oko 200 dinara beleži blagi pad, cena junadi raste i trenutno se stabilizovala na nešto više od 320 dinara. Agroekonomski analitičar Čedomir Keco kaže da ovakvi trendovi neće uticati na značajne promene cena u mesarama, makar ne do sezona slava .

Govoreći o ceni prasadi koja je sa 700 dinara za kratko vreme pala na 350, napominje da je posredi nešto što, kako kaže, do sada nije zabeleženo u Srbiji.

Kako pada cena

- Mi smo uvezli preko 300.000 prasadi za proteklih osam meseci, a to znači da u domaćem prometu iz domaće proizvodnje nije bilo prasadi. I onda kada ovi tovljači zadovolje svoje potrebe s tim tovnim podmlatkom, onda nema ko da kupi iz ove produkcije i onda dolazi do pada cene. Međutim, ta cena će ipak ići gore, kako se budu približavale slave u našem narodu je to poznata potrošnja - kaže Keco uz komentar da trenutno imamo dovoljno svoje stoke u oborima i da nam ne treba dodatni uvoz te da posebno treba ograničiti uvoz zamrznutog mesa, te dodaje: