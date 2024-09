Electrum planira privatni plasman do 21.428.571 jedinica kompanije (zajednička akcija plus nalog za kupovinu običnih akcija), po ceni od 0,07 dolara po jedinici, da bi se prikupio ukupni bruto prihod od približno 1,5 miliona dolara.

Anomalija nazvana Bambino meri do 550 metara u dužinu i više od 100 metara u širinu, sa bakrom u tlu u rasponu od 500 – 8238 ppm (parts per million) bakra i uzorcima kamenih strugotina koji su pokazali od 2,85 i 0,32 odsto bakra, kao i do 203 ppb (parts per billion) zlata. Bambino je nedugo zatim proširen na 1,8 kilometara, a naknadna istraživanja pokazala su dve paralelne anomalije zlata, od 600 metara i kilometar u dužinu.