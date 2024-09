Očekujemo da do 2026. godine imamo više od 1.500 zelenih megavata, što je 33 puta više nego 2012. godine, a preko dva i po puta više nego pre dve godine.U avgustu smo imali na mreži oko 390 elektrana na obnovljive izvore energije ukupne snage 753 MW, a u toku je izgradnja još 750 megavata novih elektrana na obnovljive izvore energije, rekla je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ministarka je podsetila da je Vlada usvojila Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan do 2030. sa vizijom do 2050. godine, kojim je definisan strateški cilj da do kraja decenije 45 odsto električne energije dobijamo iz OIE, odnosno da gotovo svaki drugi megavat bude zelen.