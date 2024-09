Mali je rekao da su jasno definisani prioriteti koje država sledi i koje želi da ostvarimo do 2027. godine.

Ministar je naveo da je stopa rasta BDP-a u prvih šest meseci pokazala da je Srbija druga najbrže rastuća zemlja u Evropi, ocenjujući da je to veliki uspeh, te da je naša zemlja odmah iza Malte sa 4,3 odsto rasta BDP-a.

"Mi ćemo stopu rasta BDP-a do kraja godine imati negde oko 3,7, 3,8 odsto, bićemo među top tri, top četiri zemlje u Evropi. Od 2018 godine do danas, Srbija je među pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi. Do 2017. godine smo prolazili kroz teške reforme zbog neodgovornosti prethodne vlasti", rekao je Mali.