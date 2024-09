Radovi na izgradnji gasne mreže su u punom jeku, a obuhvataju Banijsku ulicu u dužini od 650 metara i ulicu Marka Kraljevića u dužini od 1.700 metara. Vrednost radova iznosi 20 miliona dinara, dok cena priključka za domaćinstva iznosi 103.000 dinara, uz mogućnost plaćanja na šest ili 12 rata. Popust od pet odsto dostupan je za one koji odluče da iznos plate u celosti.

Branislav Nedimović, govoreći o važnosti ovog projekta, istakao je da je gasifikacija jedan od glavnih prioriteta trenutne gradske infrastrukture. Kako je naveo, stanovnici ovog naselja čekaju na gasifikaciju više od 30 godina, a do sada je samo pitanje puta bilo rešeno.

- Pre desetak godina rešili smo pitanje puteva, a sada je vreme da stanovnici dobiju i pristup gasu. Radove započinjemo u ulici Marka Kraljevića, a planirano je da se na proleće nastave i u ulicama Kordunska, Svetog Nikole i ostale ulice. Ovo je važan korak za celu zajednicu, jer se ovim omogućava bolji kvalitet života za sve stanovnike. Naša strategija je da do kraja godine obuhvatimo što više naselja u ovom regionu, jer gas ima dovoljno, po istim cenama kao do sada, iako su u nekim okolnim mestima cene povećane. Naša politika je da smanjimo cenu toplotne energije, a ne da je podižemo. Ovaj deo grada je oživeo, što pokazuje i činjenica da su ovde otvoreni veliki marketi i preduzeća, što dokazuje da ima posla i ljudi koji žele da rade.

Nedimović je takođe naglasio da je interesovanje za priključak već prisutno, sa 21 domaćinstvom koja su pokazala interes, dok je 14 ugovora već potpisano. On je dodao da se očekuje da svi zainteresovani budu priključeni na mrežu pre početka grejne sezone.

