NEMA VIŠE ZABRANE NUKLEARKI: Novim zakonom omogućuje se kompanijama da prave sopstevnu struju

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da će izmenama Zakona o energetici, ukoliko se usvoje u Skupštini Srbije, prestati da važi Zakon o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana.

Ona je, na otvaranju Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici u Privrednoj komori Srbije (PKS) ;rekla da se istovremeno uređuju i glavni koraci u potencijalnoj mirnodopskoj primeni nuklearne energije u Srbiji na osnovu smernica Međunarodne agencije za atomsku energiju.

- Danas imamo apsolutno sve zakonske preduslove i za naše naučne institute i za visokoobrazovne institucije da se bavimo i analizama, ali i naučnim istraživanjima nuklearne energije. Mi smo to i želeli da ojačamo upravo potpisivanjem memoranduma o saradnji sa 20 visokoobrazovnih institucija i institua i sa pet relevantnih ministarstava, da bi jačali potencijale stručne, naučne, kadrovske, ljudske koji će nam u budućnosti biti potrebni, ukoliko se ove odluke donesu - rekla je ona.

Koraci koje propisuje Međunarodna agencija za atomsku energiju u slučaju razvoja nuklearne energije u jednoj zemlji uključuju tri stvari - ispitivanje opravdanosti pristupa razvoju nuklearne energije, što podrazumeva analizu tehničko-tehnoloških, pravnih, ekonomskih, finansijskih i drugih zahteva i izradu neophodnih analiza i informisanja javnosti.

Osim toga, propisane su i sveobuhvatne analize i izrade mape puta za sprovođenje programa nuklearne energije, zaključeno sa izradom strategije mirnodobske primene nuklearne energije i projektovanje, izgradnja nuklearnih elektrana i početak proizvodnje energije.

- Podsetila bih da je od trenutka donošenja prvih informisanih odluka do puštanja u rad potrebno najmanje deset godina, a naš zadatak jeste da planiramo odgovorno i da se pripremamo da bismo bili energetski bezbedni za 10 ili 20 godina - rekla je ona.

Dodala je da će u Srbiji narednih godina biti smanjena proizvodnja električne energije iz uglja, a povećane potrebe za energijom, pre svega zbog očekivanog rasta industrije, IT sektora, ali i razvoja veštačke inteligencije.

Izmene i dopune Zakona o energetici, kada budu usvojene, trasiraće energetsku budućnost i sigurnost Srbije i omogućiti novi ciklus investiranja u energetski sektor i privredu, izjavio je danas Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS).

- I zato je pred nama zajednički zadatak, a to je bitka protiv neznanja. To je suštinski važno za celu privredu - istakao je Čadež na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici u PKS, a koja je počela 21. avgusta i traje do 10. septembra ove godine.

- Ljudi imaju strah od promena, ali do sada je svaka tehnološka inovacija dovodila do pozitivnijeg sveta u kojem živimo. Na nama je da to objašnjavamo i na tome radimo, i da strahove pokušavamo da racionalno činjenicama objasnimo i pojasnimo - poručio je Čadež.

foto: Amir Hamzagic/ATAImages

Čadež je naglasio da se ceo svet, pa i Srbija, nalaze na prekretnici kada je u pitanju energetska bezbednost i snabdevanje energijom.

- Ovaj zakon treba da doprinese energetskoj sigurnosti i to ne samo u bliskoj budućnosti, već i da na osnovu najboljih rešenja damo odgovore na pitanja koja će biti ključna za našu državu i građane, u decenijama pred nama. Rešenja koja su predložena jesu utoliko značajnija jer se ne bave samo trenutnim energetskim problemima, već trasiraju na jako dobar način energetsku budućnost i sigurnost Srbije - rekao je Čadež.

Izmenama i dopunama Zakona bi se posle tri i po decenije, dodaje Čadež, ukinuo moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana, što otvara mogućnost za korišćenje nuklearne energije, kao još jednog izvora za proizvodnju električne energije i rastućih potreba za električnom energijom nakon 2040. godine.

Potražnja za električnom energijom će rasti, kaže Čadež, imajući u vidu procese digitalizacije u narednim godinama.

- Izmenama i dopunama Zakona otvara se i novi ciklus investiranja u energetske delatnosti, što posmatrano iz ugla privrede i ekonomije u celini, postaje veoma važno kada se zna da Srbija i druge zapadnobalkanske zemlje, između četvrtine i trećine potrebnih energenata uvoze, i da je našim manje energetski efikasnim kompanijama potrebno oko 50 odsto više energije nego kompanijama u zemljama EU - naveo je predsednik PKS.

Izmene Zakona će, dodaje, omogućiti da kompanije postanu energetski efikasne i učestvuju u proizvodnji električne energije.

Novina za firme iz svih industrija je da kompanije koje imaju potencijal i investiraju u čistu tehnologiju i zelenu energiju za svoje potrebe, izmenama zakona dobile bi mogućnost da viškove električne energije iz sopstvene proizvodnje ponude na otvorenom tržištu, samostalno ili posredstvom agregatora, objasnio je Čadež.

