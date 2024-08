MINISTAR MALI: Uticaj projekta Jadar na BDP Srbije od 10 do 12 milijardi evra na godišnjem nivou

Ministar finasija Srbije Siniša Mali izjavio je danas da je projekat 'Jadar' velika razvojna šansa Srbije i da je do sada urađena studija pokazela da bi uticaj otvaranja rudnika litijuma na bruto domaći proizvod države bio od 10 do 12 milijardi evra na godišnjem nivou, uz zapošljavanje do 20.000 ljudi. Mali je nakon sednice Socijalno-ekonomskog saveta naveo da država na taj projekat ne gleda samo kroz litijum, nego kroz ceo lanac vrednosti koji podrazumeva izgradnju nekoliko fabrika, od onih za proizvodnju baterija do fabrike za proizvodnju automobila.

- To je upravo i razlog zbog kojeg razmišljamo, razmatramo i gledamo šta možemo da uradimo i na koji način taj projekat može dodatno da doprinese potencijalima rasta naše zemlje - kazao je minisatar.

Ponovio je i da je samo do prve aktivnosti koja je u vezi sa tim rudnikom, ukoliko do njegove realizacije dođe, ima dve godine.

- Čekamo studije koje su u vezi i sa ekologijom i sa uticajem na zdravlje ljudi, pa tek ćemo na osnovu toga doneti odluku da li je to dobar projekat za Srbiju", rekao je Mali i zamolio građane za strpljenje navodeći da "ništa neće biti urađeno preko noći i nekome iza leđa - već će se sve raditi transparentno.

Prema njegovim rečima, sagledaće se na koji način ta potencijalna razvojna šansa može da utiče dalje na ekonomiju Srbije.

- Ozbiljno ćemo se posvetiti i ovom projektu i kad budemo imali neke dodatne informacije podelićemo ih sa građanima Srbije - kazao je ministar finansija.

