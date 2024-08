"SKINULI MI 1.988 RSD, A NIŠTA NISAM NARUČILA" Srpkinja tvrdi da je PREVARENA NA TEMU, sve objavila: Doživela sam to kao otimanje

Jedna korisnica iz Srbije nedavno je imala problema sa TEMU, i njeno iskustvo, kako ona tvrdi, nije bilo baš prijatno.

Kineski gigant e-trgovine i popularna online aplikacija TEMU, koja je brzo osvojila srpsko tržište sa svojom širokom ponudom proizvoda, od odeće i obuće do elektronike i kućnih potrepština, je poznata po niskim cenama i raznim promocijama koje privlače brojne kupce u potrazi za povoljnim ponudama. Iako mnogi hvale TEMU zbog svojih cena i raznovrsnih artikala, nisu svi korisnici imali savršeno iskustvo.

Jedna korisnica iz Srbije nedavno je imala problema sa TEMU, i njeno iskustvo, kako ona tvrdi, nije bilo baš prijatno. Nakon što je platila narudžbinu, sa njenog računa su bez njenog znanja skinuli dodatnih 1.998,00 dinara za haljinu koju nije naručila i za koju nije sigurna ni da postoji. Kada je pokušala da reši problem i tražila povrat novca, naišla je na brojne prepreke i nejasnoće. Sve ovo je doživela kao pravu pljačku.

foto: Shutterstock

"Sinoć sam imala izuzetno loše iskustvo sa TEMU. Nakon što sam platila to što sam naručila, oni su mi naknadno sa mog računa skinuli još 1998,00 dinara, prikazujući haljinu koju sam navodno naručila, a ja ne znam da ta haljina uopšte postoji i naravno da je nisam naručila. Zatim sam im pisala, odjavila haljinu, oni su me dobro manipulisali za povrat novca, rekavši da ne znaju kada će to biti i da budem strpljiva. Situacija je takva da u ovom trenutku nemam nikakve informacije ni o stvarima koje sam kupila i uredno platila. Nemam ni informaciju niti kod za praćenje pošiljke niti bilo kakvu komunikaciju sa dotičnima. Sve ovo sam zaista doživela kao otimanje a kako će biti do kraja, videću i obavestiću grupu!", napisala je ona u svojoj objavi u Fejsbuk grupi "TEMU iskustvo i preporuke".

Međutim, u komentarima grupe u kojoj se razmenjuju iskustva sa kupovinom preko ove aplikacije su se javili brojni korisnici koji kažu da nije reč o prevari, već da je slučajno ipak naručila spornu haljinu.

"Kao prvo, smirite se. Nema potrebe za panikom, ovakvim objavama i da ste žrtve neke prevare. Svaka porudžbina je dostupna i transparentna u aplikaciji. Prvo dobro proverite šta se poručili, šta je bilo označeno u vašoj korpi. Uvek možete otkazati porudžbinu, pre nego što je pošalju. Raspitajte se, uvek postoji rešenje. Kukanje po Fejsbuku neće pomoći sigurno. Nemojte se ljutiti, ali zaista za sve postoji rešenje, pomoćimo ćemo vam da rešite situaciju", glasi jedan od komentara.

Slično iskustvo sa slučajnom kupovinom putem opcije "plati jednim klikom" podelila je i jedna korisnica.

"Kada ste završili plaćanje i hteli da izađete sa aplikacije slučajno ste kliknuli na proizvod gde stoji opcija 'plati jednim klikom'. Vama je verovatno bila haljina, ja sam imala sreću pa je bila kesa za usisivač od 240 dinara, iste sekunde je skinuto još 240 din", dodala je ona.

Kurir.rs/MONDO