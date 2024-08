LITIJUM JE MINERAL BUDUĆNOSTI! Inženjer: Potražnja za ovom kritičnom sirovinom do 2050. biće veća i do 50 puta!

Litijum je strateški veoma bitna, kritična mineralna sirovina, a njegova cena biće i 100.000 dolara po toni, i to vrlo brzo, u to sam siguran, kaže Stjepan Mitrović, dugogodišnji rudarski inženjer u rudniku i topionici Zajača.

Stjepan Mitrović, dugogodišnji rudarski inženjer u rudniku i topionici Zajača, koji trenutno radi u termoelektrani i rudniku Ugljevik, tvorac je brojnih studija o zaštiti životne sredine. On smatra da se projekat "Jadar" može realizovati uz minimalne uticaje na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Razjasniti sve dileme

- Nakon objavljenog nacrta studije o proceni uticaja na životnu sredinu, možemo da pričamo o jadaritu na pravi način i da građanima razjasnimo brojne dileme i dezinformacije koje postoje u vezi sa ovim projektom - rekao je Mitrović, čiji su se preci bavili rudarstvom, a istim putem su nastavili i potomci. Uža specijalnost ovog rudarskog inženjera s dugogodišnjim stažom je upravo podzemna eksploatacija.

- Siguran sam da će projekat "Jadar" kad-tad morati da se realizuje zbog značaja sirovine. Prvo, radi se o podzemnom rudniku. Tvrdnje da će sumporna kiselina napraviti "sprženu zemlju" nisu tačne. Važno je napomenuti da se proces odvajanja korisnih supstanci iz jadarita vrši u zatvorenim sudovima na temperaturama ispod temperatura ključanja vode i daleko ispod temperature ključanja sumporne kiseline (koje su na 250 stepeni), a ovde se proces odvija na 90 stepeni. Dakle, ovde nemamo ta isparenja koja će praviti crne oblake, kisele kiše i ostalu štetu - istakao je Mitrović.

Ekonomski prosperitet

Govoreći o ekonomskom prosperitetu litijuma, naveo je da je njegova cena prošle godine u aprilu bila čak 80.000 dolara po toni.

- I na 15.000 dolara po toni litijum karbonata, Loznica bi godišnje imala 28 miliona dolara, a zamislite koliko će Loznica imati novca kada bude i do 100.000 dolara po toni. Litijum je mineral budućnosti! Potražnja za njim do 2030. godine će biti za 18 puta veća, a do 2050. čak i do 50 puta. On je strateški veoma bitna, kritična mineralna sirovna, a mi ćemo ovde praviti fabriku baterija. Milion baterija će se proizvoditi u ovom našem kraju, a samim tim nalaziti i širom sveta, širom Evrope. Litijum je jako važan za proizvodnju zelene energije. Njegova cena iznosiće i preko 100.000 dolara po toni, i to vrlo brzo, u to sam siguran - ocenio je rudarski inženjer Mitrović.

Svako hoće da bude stručnjak

Kako je naveo, nacrt studije o proceni uticaja dao je zapravo i kontrolu projekata. U svakom delu, navodi se, kontrola lokalne zajednice i nezavisnih stručnjaka.

- Problem je u tome što svako hoće da bude stručnjak. Svako hoće da zna ono što ne zna. Pritom, ljudi bi potpuno nesmetano mogli da nastave da se bave poljoprivredom. Daću vam primer Ugljevika, koji je površinski kop i ima nekoliko hiljada hektara zemljišta obuhvaćenih jalovištem i rudnikom, ali tamo je takođe razvijen i voćarski kraj, a postoje i farme krava. Jedno ne isključuje drugo. Moji rudari su dobri poljoprivrednici, kako u Ugljeviku, tako i u Zajači. Imaju hladnjače, to je najrazvijeniji voćarski kraj u Republici Srpskoj. Dakle, reč je o vrlo korisnom projektu. Prema tome, ne treba imati dilemu da li se on treba sprovesti u delo. Šteta je što se ovako visoko profitabilna grana kao što je rudarstvo satanizuje i politizuje na jedan ovakav način - zaključio je inženjer Stjepan Mitrović.