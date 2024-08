GENERALNI DIREKTOR LUČIĆ: Ogroman međunarodni ugled Telekoma Srbija

Činjenica da Telekom Srbija Grupa ostvaruje poslovne prihode čak i veće nego svi ostali operateri na prostoru eks-Ju zajedno predstavlja potvrdu da je ovaj region postao premali za najuspešniju srpsku kompaniju i da je osvajanje evropskih i svetskih tržišta sledeći najlogičniji korak.

Ovo je danas za TV Pink izjavio generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić povodom analize hrvatskih medija kojom je potvrđeno apsolutno liderstvo srpskog nacionalnog operatera na regionalnim tržištima.

- Do 2020. u šest zemalja regiona bili smo pojedinačno na drugom mestu, daleko iza Hrvatskog Telekoma. Onda smo najvećeg hrvatskog operatera pretekli, treću godinu zaredom, sada pravimo 2,5 puta veći profit nego HT, a Telekom Srbija Grupa ima prihode koji su veći nego svi ostali operateri od Slovenije do Severne Makedonije zajedno - istakao je Lučić.

Pod vođstvom Vladimira Lučića, srpski Telekom krenuo je u ekspanziju 2018. ulaganjima u izgradnju optičke mreže, u modernizaciju mobilne mreže, u akvizicije malih operatera i u nabavku i proizvodnju najboljih medijskih sadržaja. Veliki investicioni ciklus se višestruko isplatio.

- Ključno je povećanje broja korisnika. Pre šest godina, u sedam najvećih gradova u Srbiji imali smo ukupno simboličnih 140.000 korisnika, a sada ih imamo milion. Generalno u celoj Srbiji povećali smo broj korisnika trostruko. Nekada, dok su nacionalni operateri u zemljama regiona snažno rasli, mi smo padali. Telekom Srbija je sada tamo gde i pripada, gde je i normalno da bude - objasnio je Lučić. Na razvoj Telekoma, pored strategije kompanije, uticalo je i ukupno ekonomsko snaženje Srbije.

- Cela Srbija se privredno razvila, imamo izuzetan rast BDP-a, kao i platnih mogućnosti korisnika, i sve to je pozitivno doprinelo snazi naše kompanije - naglasio je Vladimir Lučić. Kako je ukazao, uskoro će postati bespredmetno porediti Telekom Srbija sa regionom. - I najobjektivnije analize iz Hrvatske su pokazale da smo prerasli region, da postajemo veliki evropski operater, a sledeći cilj nam je da budemo i uspešan globalni igrač. Dosadašnja širenja na Austriju, Švajcarsku i Nemačku pokazuju se kao izuzetno uspešna, a do kraja godine na red dolaze Sjedinjene Države. Kao što smo za šest godina prihode podigli sa milijardu evra na preko dve milijarde, očekujemo da ćemo ih u sledećih pet do šest godina podići na tri milijarde evra - kaže Lučić.

Generalni direktor srpskog Telekoma posebno je naglasio važnost partnerstava sa najuglednijim svetskim finansijskim institucijama i kompanijama. - Međunarodni kredibilitet nam je izuzetno jak. Među partnerima Telekoma Srbija su Evropska investiciona banka, Bank of Amerika, Dojče banka, Svetska banka, EBRD, sada i druga najveća banka iz Japana, a dogovaramo saradnju i sa američkom državnom Eksim bankom. Svi oni žele da rade sa nama, po najpovoljnijim uslovima, jer snažno veruju u naš biznis plan i da ćemo ostati regionalni lider još dugi niz godina. Takođe, globalni lider telekomunikacija Vodafon je naš strateški partner, a vrlo važnu saradnju imamo i sa Amazonom - objasnio je Vladimir Lučić.

Kako je podsetio, koliko je međunarodni kredibilitet Telekoma Srbija snažan pokazalo se i prošle godine na Kosovu i Metohiji, kada je sprečen pokušaj Kurtijeve administracije da zabrani MTS, gde je srpski nacionalni operater dobio izuzetnu podršku evropske i posebno američke diplomatije. Dok u regionu i svetu svi hvale Telekom, u Srbiji neki ne prestaju da ga napadaju. A ti “neki” su tajkunska Junajted Grupa i mediji koje kontroliše, a čiji je neposredni vlasnik kompanija iz njenog sastava Junajted Medija (UM).

- Prošle nedelje, UM je preko svojih medija imala još jednu negativnu kampanju protiv Telekoma Srbija, što po sebi nije ništa novo, napadaju nas godinama, samo prošle godine imali su preko 1.300 negativnih objava protiv nas, ali ovog puta emitovali su čak i zvanično saopštenje za javnost u kojem su se hvalili sopstvenim profesionalizmom. Istina je, međutim, da je UM najkontroverzniji deo Junajted Grupe. Fiktivno su registrovani u Luksemburgu, kako bi izbegli plaćanje poreza i autorskih prava. Punih deset godina predsednik UO bio im je švajcarski advokat Volfram Kuoni, u isto vreme dok je bio potpredsednik ruske Gasprombanke Švajcarska i čovek zadužen za upravljanje finansijama ruskih i ukrajinskih oligarha, od kojih su mnogi na udaru zakona i zapadnih sankcija.

To kako je UM kupovala medije u Bugarskoj i u saradnji sa kakvim ljudima je posebna priča. Takođe, u Grčkoj su akter velikog broja skandala, uključujući žestoki sukob sa nacionalnim TV emiterima, koji ne žele da dozvole UM da tamo prenese model poslovanja na koji je navikla. Što se tiče Srbije, odnos prema našem Telekomu je najbolji primer koliko aktivnosti UM i njenih medija nemaju veze sa profesionalizmom, već da im je jedino važno da služe političkim i poslovnim interesima svojih gazda. Ne postoji slučaj nigde u Evropi i uopšte uređenom svetu da neko kao operater ima tržišno učešće od preko 40 odsto, a onda da otvori svoje dve televizije i da preko njih godinama kontinuirano napada tržišnu konkurenciju - izjavio je Vladimir Lučić.

Međutim, kako je zaključio, poslovni rezultati i liderska pozicija Telekoma Srbija pokazuju ko je apsolutni pobednik tržišne utakmice, što će u budućnosti biti dodatno potvrđeno.

Dobre vesti za ljubitelje sporta i dijasporu iz Nemačke! Telekom Srbija se preko svojih Arena Sport kanala pozicionirao kao regionalni lider u sportskim sadržajima. Tako će i ostati, istakao je generalni direktor kompanije Vladimir Lučić za TV Pink. - Uskoro kreće nova sportska sezona, što je najbolje vreme da svi ljubitelji sporta postanu naši korisnici. U ponudi Telekoma i Arene ostaju najbolje fudbalske lige: Liga šampiona i Liga Evrope, nacionalne lige Engleske, Španije i Italije, kao i domaći fudbal, a uz sve to na naše kanale stižu i kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u fudbalu, kao i dva sledeća SP. Pritom, od 15. avgusta objavićemo i neka potpuno nova prijatna iznenađenja - najavio je Lučić. Telekom ima i najbolju ponudu filmskih i serijskih sadržaja, pogotovo iz domaće proizvodnje. - Ovog leta pokrenuli smo kanal Superstar 3 sa isključivo najboljim domaćim filmovima, a više se i ne doživljava kao vest kada kažemo da pravimo mega-seriju sa Amazonom i da smo serije iz naše produkcije prodali striming servisima HBO, Dizni i Amazon. Za naše aktuelne i potencijalne korisnike u dijaspori, poput Nemačke, posebno je atraktivno što preko Telekoma mogu da imaju pristup svim televizijama iz naše ponude, uključujući domaće filmove i serije, kao i domaći sport i zabavu, uz ubedljivo najpovoljniju mobilnu telefoniju - kazao je Vladimir Lučić i pozvao naše ljude iz Nemačke, koji tokom leta borave u Srbiji, da posete bilo koju poslovnicu Telekoma i postanu korisnici.