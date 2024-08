GENERALNI DIREKTOR LUČIĆ: Telekom NEDOSTIŽNO PRVI, to nam i pripada

BEOGRAD - Telekom Srbija Grupa ima prihode koliko svi ostali operateri u svih šest zemalja sa prostora bivše Jugoslavije, ubedljivi smo broj jedan, potpuno nedostižni za konkurenciju, uveliko smo prevazišli region i sada je vreme da osvajamo Evropu i svet, nalazimo se tamo gde i pripadamo, poručio je danas generalni direktor najuspešnije srpske kompanije Vladimir Lučić!

Mediji u Zagrebu dugi niz godina objavljuju top listu kompanija za telekomunikacije u regionu prema ostvarenim prihodima i dobiti, a Telekom Srbija je od 2020. na prvom mestu, sada još ubedljivije od drugoplasiranog Hrvatskog Telekoma, dok su operateri Junajted Grupe daleko na začelju.

- Od 2018. do danas uspeli smo da udvostručimo prihode, sa milijardu na preko dve milijarde evra, a sledeći cilj za narednih pet-šest godina je da dostignemo tri milijarde evra prihoda, čime ćemo ući u red velikih evropskih operatera i postati respektabilan međunarodni igrač. Najvažnije za ovakav rast bilo je povećanje broja korisnika. Na primer, pre šest godina, dakle pred početak projekta velike transformacije kompanije, Telekom Srbija praktično nije postojao kao operater televizije i interneta u sedam velikih gradova naše zemlje. Od tada do danas, broj korisnika u Beogradu povećali smo sedam puta, u Novom Sadu i Kragujevcu šest puta, u Nišu pet puta… Pritom broj korisnika nam stalno raste, kako u Srbiji tako i u inostranstvu, očekujemo da ćemo ih na stranim tržištima, gde živi mnogo naše dijaspore, dobiti bar još milion - objasnio je Vladimir Lučić za TV Prva.

Kako je istakao, da bi se korisnici privukli mora da im se ponudi pre svega kvalitet, tako da su u prethodnom periodu bila neophodna snažna ulaganja u izgradnju optičke mreže, poboljšanje mobilne mreže, u medijske sadržaje, digitalne servise, akvizicije malih operatera. Investicioni ciklus se pokazao kao pun pogodak.

- Pored svih uspeha u Srbiji i regionu, očekujemo da ćemo međunarodnim širenjem, koje se bazira upravo na pomenutom investicionom ciklusu, čak udvostručiti prihode. Prvi realan cilj je da dostignemo tri milijarde evra. Tu su nam ključna tržišta Nemačke, gde smo krenuli u ekspanziju, i SAD, gde bi trebalo da startujemo do kraja ove godine. Obe zemlje su velike i bogate, sa korisnicima koji su spremni da plate vrlo pristojan novac, naravno za usluge vrhunskog kvaliteta koje ćemo im nuditi, i sa mnogo ljudi poreklom iz našeg regiona. Zajedno sa Austrijom, Švajcarskom i Turskom, verujem da ćemo tako duplirati broj korisnika televizije, uz značajno povećanje broja korisnika mobilne telefonije - izjavio je Lučić.

Telekom Srbija ima još jednu veliku uzdanicu za svetlu budućnost, a to je specijalizovani fond za investiranje u startapove, na koji je generalni direktor kompanije, kako kaže, posebno ponosan.

- Očekujemo veliku svetsku ekspanziju preko našeg fonda za startapove. Dosad smo podržali njih 12, a u završnim smo fazama razgovora sa još dva. Većina se bavi praktičnom primenom veštačke inteligencije (AI) i čak njih pet, prema ocenama eksperata, ima potencijal da postanu “jednorozi”, dakle da dostignu vrednost od preko milijardu dolara. Nadam se da će upravo Telekom Srbija napraviti prve “jednoroge” u našoj zemlji, pošto ih Slovenija i Hrvatska već imaju - poručio je Vladimir Lučić.

Kako je naglasio, neki od najuglednijih američkih investicionih fondova zainteresovani su za ulaganja u startapove koje podržava Telekom Srbija. BOKS Junajted Medija najkontroverzniji deo Junajted Grupe Telekom Srbija je prošle nedelje bio na meti još jedne negativne kampanje preko medija u vlasništvu konkurentske Junajted Grupe. Na pitanje TV Prva o ovom slučaju, generalni direktor srpskog nacionalnog operatera Vladimir Lučić je podsetio da ta kampanja praktično bez prestanka traje već šest godina.

- Ovog puta, čak je i njihova Junajted Medija (UM) objavila saopštenje za javnost hvaleći se svojom profesionalnošću. A paradoks je da je upravo UM najkontroverzniji deo Junajted Grupe. Punih deset godina veoma važan čovek u UM bio je Volfram Kuoni, koji i danas upravlja sredstvima ruskih i ukrajinskih tajkuna pod zapadnim sankcijama i sam je zbog toga pod istragama. Veoma je zanimljiva i činjenica da su svi njihovi kanali registrovani isključivo u Luksemburgu kako bi izbegavali oporezivanje i plaćanje doprinosa državama u kojima posluju. I onda postaje belodano jasno da je UM potpuno drugačija u poslovanju od onoga kakvom se predstavlja i što navodno zagovara - objasnio je Vladimir Lučić.

Prvi čovek Telekoma je precizirao i da Junajted Grupa ima brojne probleme u poslovanju, od prezaduženosti i poslovnih gubitaka do gubljenja korisnika na mnogim tržištima, dok kompanija koju on predvodi iz dana u dan postaje sve jača. - Kada vas konkurencija napada takvim intenzitetom kao oni nas to pre svega govori da mi dobro radimo, a da su oni u velikom problemu. Što više mi rastemo, oni se više nerviraju. Sve što su govorili o Telekomu prethodnih šest godina pokazalo se kao pogrešno. Potpuno je jasno ko je apsolutni pobednik tržišne utakmice, a budućnost će opet da ih demantuje - naglasio je Lučić.