PODZEMNO VAĐENJE RUDE BEZBEDNIJE: Čitav proces se odvija duboko ispod površine zemlje na dubini od 350 do 700 metara

Kostur zdravstvenog tima koji će proučavati litijum predstavljen je pre nekoliko dana, ali to je tek početak i on će se širiti, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Ovo je samo prvi od koraka koji će doprineti da se sve u vezi rudarenja obavi po standardima, a brojni stručnjaci se zalažu za punu odgovornost u ovome.

- Uvek kada ste u prilici da na odgovoran i ekonomski opravdan način eksploatišete nešto što je prirodom dano uvek ste u prednosti. Napredak čovečanstva i tehnologije vezan je za geologiju i rudarstvo. I eksploatacija ovog ležišta litijuma je nešto što bi, ukoliko se radi u skladu sa svim zakonskim propisima, poštujući uslove o zaštiti životne sredine apsolutno doprinelo boljitku i ukupnom ekonomskom razvoju Srbije - konstatovao je prof dr. Ivica Jakovljević sa Fakulteta tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici.

On je dodao da podzemna eksploatacija donosi mnoge prednosti:

- Nema dileme. Mi imamo ležište koje će podzemnom eksploatacijom doneti mnoge prednosti. Čitav proces se odvija duboko ispod površine zemlje na dubini od 350 do 700 metara. Uticaj na životnu sredinu je znatno manji nego da se radi o površinskoj eksploataciji. Takva eksploatacija apsolutno može da se odvija na bezbedan, siguran, ekonomski isplativ i održiv način. Da minimizira kompletni uticaj eksploatacije na životnu sredinu. Naravno, tu se otvaraju i pitanja koja se tiču procesa obrade rude, a na zabludu o jednom takvom u vezi sumporne kiseline - odgovorio je Predrag Mijatović, generalni sekretar Saveza inženjera, rudara i geologa Srbije:

foto: Shutteratock

- U procesu prerade rude koja se dole bude eksploatisala i iznese se na površinu, e onda nastaje ta prerada rude da bi se od nje dobio koncentrat ili taj litijum karbonat koji se koristi u privredi. E sad, u tom procesu koristiće se određene količine kiseline. Kad se kaže sumporna kiselina, sama po sebi ona predstavlja, pod znacima navoda opasnu kiselinu. Kontrolisan sistem Isto tako Mijatović dodaje:

- Međutim, ceo taj proces dobijanja koncentrata neće se obavljati u nekom otvorenom sistemu na nekoj livadi, u nekim kazanima, u nekim koritima gde će se otpadne materije jednostavno prosipati na sve strane. To se sve radi u jednom kontrolisanom sistemu koji je zatvoren, gde će sve količine kiseline koje se budu iskoristile u procesu dobijanja karbonata prečišćavati, reciklirati i koristiti dalje u samom procesu proizvodnje. Drugo, tu se nigde sad ne navodi, a to je jedan vrlo bitan element, nije isto da li se koristi stopostotna koncentracija sumporne kiseline ili u nekom određenom razblaženju. To pravi značajnu razliku.

Mijatović je podsetio da ne postoji rudarska aktivnost koja u nekom procentu ne utiče na životnu sredinu, ali da podzemna eksploatacija koja je planirana za Srbiju ima znatno manji uticaj na tom polju. Takođe je dodao i da postoje svi zakoni i propisi koji regulišu zaštitu životne sredine, tako da svi projekti mogu da budu urađeni na najvišem nivou.

Kurir.rs