SRBIJA PRVA U EVROPI PO STOPI RASTA Ministar Mali: Prosečna zarada do decembra 2027. biće 1.400 evra!

Ministar finansija Siniša Mali saopštio je danas lepu vest - Srbija je po stopi rasta prva u Evropi!

Gostujući u "Jutarnjem programu" na RTS, ministar Mali je rekao:

"Najpre jedna lepa vest, po svim podacima smo na prvom mestu po stopi rasta, prvi smo u Evropi. Kada pogledate sve neizvesnosti, mnogo veće zemlje se suočavaju sa izazovima, a jedna mala Srbija se uspešno bori sa izazovima. Mi ćemo do kraja godine imati brzi voz koji će ići od Novog Sada do Subotice, gradimo Tiršovu 2... Ono što je meni važno, životni standard građana, prosečna zarada je 855 evra. Prosečna zarada do decembra 2027. biće 1.400 evra".

Kurir.rs/RTS

Bonus video:

00:53 Siniša Mali