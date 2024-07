SRBIJI 96 MILIONA € OD EU I EIB: Novac namenjen za modernizaciju elektrodistributivne mreže i unapređenje vodnog transporta

Tokom svoje prve posete Srbiji potpredsednik Evropske investicione banke (EIB) zadužen za Zapadni Balkan Robert de Grot prisustvovao je svečanosti povodom potpisivanja kredita od 80 miliona evra sa Elektrodistribucijom Srbije d.o.o. (EDS), koji će omoogućiti zamenu zastarelih elektromehaničkih strujomera sa oko 400.000 pametnih brojila.

U okviru sveobuhvatnijeg programa za modernizaciju elektromreže, ugradnja novih pametnih brojila pomoći će operatoru distributivnog sistema da smanji gubitke struje, poboljša naplatu i olakša uključivanje obnovljivih izvora energije u bliskoj budućnosti. Svečanom potpisivanju prisustvovali su Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike, Vjekoslav Bobar, direktor poslovnog sistema EDS, kao i Ana Tripović, državna sekretarka u Ministarstvu finansija.

foto: EIB

Podrškom uvođenju naprednih strujomera, sredstva EIB će pomoći Srbiji da unapredi energetsku efikasnost, primeni optimizovane tarifne metode i obezbedi pouzdano snabdevanje električnom energijom. Projekat će sufinansirati Evropska banka za obnovu i razvoj, uz doprinos iz budžeta EU u okviru Paketa za energetsku podršku Zapadnom Balkanu, koji je usvojen 2022. godine da bi se povećala energetska sigurnost u regionu.

Istom prilikom, EIB je potpisala dodelu 16 miliona evra bespovratnih sredstava Evropske unije preko Investicionog okvira za Zapadni Balkan kako bi omogućila uklanjanje potopljenih brodova koji se nalaze na delu Dunava između Srbije i Rumunije, kao jedne od najznačajnijih evropskih reka. Ova sredstva će omogućiti bezbednije, efikasnije i pouzdanije uslove za plovidbu tokom cele godine. Uklanjanje postojećih uskih grla od bitnog je značaja i za predviđeno povećanje obima teretnog transporta, veću pouzdanost infrastrukture i prelazak sa drumskog na vodni transport, kao jedan od najčistijih vidova prevoza.

Ugovor o bespovratnim sredstvima potpisali su potpredsednik De Grot, ministarka za evropske integracije Srbije Tanja Miščević, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, u prisustvu Emanuelea Žiofrea, šefa Delegacije EU u Srbiji. Ova bespovratna sredstva dopunjuju postojeći kredita EIB, kao i tehničku pomoć koja se finansira u okviru Inicijative EIB za ekonomsku otpornost i Investicionog okvira za Zapadni Balkan. Ta sredstva predstavljaju deo šireg paketa tekućih investicija namenjenih povećanju kapaciteta, efikasnosti i bezbednosti unutrašnjih vodnih puteva duž Dunava i Save.

- Današnji potpisi su potvrda posvećenosti EIB unapređenju održive povezanosti u Srbiji, u skladu sa ulogom EIB kao klimatske banke Evropske unije, kao i ciljevima zemlje u pravcu postizanja zelene tranzicije. Te investicije će biti od koristi građanima Srbije, obezbeđujući pouzdaniju i efikasniju saobraćajnu i energetsku infrastrukturu, istovremeno podstičući privredni rast zemlje i regiona - rekao je potpredsednik EIB Robert de Grot.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović je navela:

- Danas smo sa Evropskom investicionom bankom potpisali ugovor o kreditu vrednosti 80 miliona evra za zamenu 400.000 postojećih brojila i postavljanje novih koja koriste najsavremenije tehnologije. Time će se stvoriti uslovi za dodatno smanjenje gubitaka električne energije i efikasnije upravljanje potrošnjom, smanjenje grešaka u očitavanju i olakšanu integraciju obnovljivih izvora energije u našoj zemlji. Evropska unija već je donirala 110 miliona evra za postavljanje više od pola miliona novih mernih uređaja dok planiramo do kraja decenije da zamenimo najveći deo postojećih brojila. Naš distributivni sistem treba da prati najsavremenija tehnološka rešenja kako bi obezbedio sigurnije i kvalitetnije snabdevanje električnom energijom za sve naše građane.

foto: EIB

Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević je izjavila da će kroz četiri godine, kada se uklone sve prepreke iz korita tog dela Dunava, vodni transport u Srbiji i regionu biti mnogo konkurentniji, jer će i bezbednost i efikasnost plovidbe ovim međunarodnim koridorom ispunjavati najviše standarde.

- Unaprediće se mogućnosti za promenu modela transporta sa drumskog na vodni, što će ne samo ubrzati i olakšati prevoz robe, nego će doprineti i zaštiti životne sredine zahvaljujući smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, kada vodni transport postane mnogo intenzivniji nego sada. Na taj način, ovaj tehnički i finansijski zahtevan projekat, zajednički poduhvat Srbije i Evropske unije, ostvariće svoj prvobitnim cilj – doneće značajne koristi privredi i građanim Srbije, kao i regionu i Evropi u celini - rekla je ministarka za evropske integracije.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić je kazao:

- Srbija je sada po prvi na putu da reši problem sa potopljenim brodovima. U okviru ovog projekta koji imamo sa Evropskom unijom, uklonićemo 21 brod koji se nalazi na samom rečnom putu, a onda ćemo pričati o tome kako ćemo ukloniti ostatak od skoro 200 brodova, kako je procenjeno. Želilm da se zahvalim Evropskoj uniji na grantu koji smo dobili u ime mog ministarstva. Želim to da istaknem, jer je EU i dalje jedini partner Srbije koji daje ovakvu vrstu podrške. Mi to razumemo kao znak da želi da vidi Srbiju kao buduću članicu EU i jedinstvenog evropskog prostora.

Emanuele Žiofre, šef Delegacije EU u Republici Srbiji, je izjavio:

- Danas smo potpisali ugovor o dodeli bespovratnih sredstava vredan 16 miliona evra - EU donacija Srbiji za projekat Uklanjanja potopljenih brodova iz Drugog svetskog rata sa Dunava, koji se nalaze nizvodno od luke Prahovo, u Đerdapskoj klisuri na granici sa Rumunijom. Ovaj projekat će poboljšati plovnost Dunava u Srbiji. To će učiniti plovidbu Dunavom bezbednijom, zelenijom i efikasnijom, smanjujući opasnosti po životnu sredinu i bezbednost. To je važan projekat i za Zelenu agendu, jer će olakšati preko potreban prelazak sa drumskog na vodni transport. Deo je i Ekonomsko-investicionog plana za Zapadni Balkan, koji ima za cilj da mobiliše do 30 milijardi evra za region. EU daje rezultate za bolji život građana Srbije.

