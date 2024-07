VANJA JE PRVA ŽENA KAPETAN U SRPSKOJ AVIO KOMPANIJI: U Er Srbiji je 8 godina, a prvi samostalni let imala za Budimpeštu

Tridesetdvogodišnja Vanja Marčeta prva je žena kapetan u ATR floti Er Srbije i ujedno prva pilotkinja koja je to zvanje stekla u okviru srpske nacionalne avio-kompanije. Vanja je karijeru u Er Srbiji započela 2016. godine kao kopilot na avionu tipa boing 737-300.

Od 2022. godine nalazila se na poziciji kopilota u ATR floti, a 9. jula 2024. godine stekla je zvanje kapetana u ATR floti. Prvi let na novoj poziciji, kapetanica Marčeta obavila je u nedelju, 14. jula 2024. godine, na ruti između Beograda i Budimpešte.

- Imenovanje u zvanje kapetana je prekretnica u životu svakog pilota, smatra se krunom karijere i ostvarenjem životnog sna. Velika mi je čast što sam kapetanica upravo srpske nacionalne avio-kompanije. Na novoj poziciji nastaviću da s ljubavlju obavljam svoj posao, da vodim računa o svim aspektima pilotske profesije, avionima kojima upravljam, o koleginicama i kolegama iz posade, kao i putnicima Er Srbije - rekla je Vanja Marčeta, prva pilotkinja koja je neophodne obuke za sticanje zvanja kapetana obavila u okviru nacionalne avio-kompanije za 97 godina postojanja.

foto: Er Srbija

U pilotskoj kabini Er Srbije na pozicijama kapetana i kopilota sve češće se nalaze žene. Nakon uspešno završene višemesečne obuke, pilotkinja Nitu Rakić, koja je do sada upravljala avionima iz porodice erbas A320, nedavno je stekla zvanje kapetana širokotrupnog aviona tipa erbas A330-200. Na taj način, Nitu je postala prva žena kapetan u dugolinijskom saobraćaju Er Srbije.

Prva žena na poziciji kapetana na uskotrupnim avionima tipa erbas A319 i A320 srpske nacionalne avio-kompanija bila je Vesna Aleksić, koja je u Er Srbiju došla krajem 2016. godine. Ona je danas menadžer erbas flote i kapetan-instruktor linijske obuke. Pored Vanje, Nitu i Vesne, Er Srbija u letačkoj posadi ima još šest žena, dok ih je u kabinskoj posadi preko tri stotine.

Od ukupnog broja zaposlenih, u srpskoj nacionalnoj avio-kompaniji čak 50,69 odsto čine žene. U avijaciji se konstantno radi na povećanju broja žena. Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj IATA sprovodi projekat '25 do 2025' kojim nastoji da se do 2025. godine u putničkoj avijaciji žene nađu na rukovodećim pozicijama u procentu većem od 25 odsto. Er Srbija se već sada nalazi među svetskim liderima na tom polju, s obzirom na to da se u kompaniji na više od 48 odsto menadžerskih pozicija nalaze upravo žene.

1 / 4 Foto: Er Srbija

biznis.kurir.rs