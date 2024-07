ER SRBIJA PREVEZLA DVA MILIONA PUTNIKA OD POČETKA GODINE: Oboren prošlogodišnji rekord, obavljeno preko 22.000 letova

Er Srbija je danas, 8. jula, prevezla svog dvomilionitog putnika u 2024. godini. Taj rezultat srpska nacionalna avio-kompanija zabeležila je 11 dana ranije u odnosu na 2023. godinu, kada je dva miliona prevezenih putnika zabeleženo 19. jula.

Od početka godine do danas, Er Srbija je obavila 22.155 letova, što je za 1.713 letova više u odnosu na 2023. godinu, kada je do 8. jula realizovano ukupno 20.442 leta. - Napredak Er Srbije je iz godine u godinu sve veći, što pokazuju i rezultati. Dva miliona putnika smo u 2022. godini prevezli 5. oktobra, prošle godine to je bilo čak dva i po meseca ranije, odnosno 19. jula, a sada smo dodatno podigli lestvicu i baš danas je na jednom od naših letova zabeležen dvomilioniti putnik Er Srbije u 2024. godini. Uprkos izazovnoj situaciji sa kojom se avio-industrija i ovog leta suočava, trudimo se da putnicima pružimo najbolju moguću uslugu i budemo pouzdan partner na svakom putovanju. Poverenje koje nam putnici ukazuju, birajući upravo srpsku nacionalnu avio-kompaniju za svoje letove, svedoči da je naša posvećenost prepoznata, što nas veoma raduje i na šta smo izuzetno ponosni - izjavio je Jirži Marek, generalni direktor Er Srbije.

foto: Er Srbija

Srpska nacionalna avio-kompanija je na nedavno održanoj 50. dodeli godišnjih nagrada Er Transport Vorld (Air Transport World – ATW) za postignuća u vazdušnom saobraćaju uvrštena u Kuću slavnih.

Nagrade Er Transport Vorld predstavljaju najcenjenije priznanje koje avio-kompanija ili pojedinac može osvojiti i slave izuzetnost u industriji vazdušnog saobraćaja. Pored Er Srbije, ove godine u Kuću slavnih ušlo je još pet svetskih avio-kompanija, među kojima su Emirejts, američke Ameriken erlajnz i Delta erlajnz, zatim Er Kanada i Korijan er.

