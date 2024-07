(UN)READY FOR THE GREEN FUTURE Rezultati merenja karbonskog otiska prvog low carbon okruglog stola Nemačko-srpske privredne komore

Nemačko-srpska privredna komora je u januaru 2024. godine organizovala prvi low carbon okrugli sto pod nazivom '(Un)ready for the green future' tokom kojeg je sprovedeno merenje karbonskog otiska, u cilju unapređenja praksi koje smanjuju ekološki otisak, a samim tim i negativni uticaj na životnu sredinu.

Industrija događa se razvija velikom brzinom. U 2019. godini, više od 1,6 milijardi učesnika iz preko 180 zemalja sveta je učestvovalo na poslovnim događajima. Ovi događaji globalno generišu potrošnju od 2,8 biliona dolara i otvaraju 27,5 miliona radnih mesta, a prognozira se da će broj međunarodnih događaja na globalnom nivou udvostručiti na svakih deset godina.

Danas se ne raspravlja samo o finansijskom uticaju industrije događaja izraženom u dolarima i ciframa, već i o njenom ugljeničnom otisku. Činjenica je da je ugljen dioksid najveći pokretač globalnih klimatskih promena. Istraživanja pokazuju da je industrija događaja odgovorna za 10% globalne CO2 emisije, što je ekvivalent godišnjoj emisiji Sjedinjenih Američkih Država.

Prema najnovijim statistikama, svaki učesnik na jednom događaju dnevno generiše 200 kg CO2. Ova emisija može narasti i do 1000 kg CO2 ukoliko učesnikov dolazak na događaj podrazumeva putovanje, naročito avionom. Za one koji nisu detaljno upoznati sa ovom temom, evo šta to znači u praksi:

Učesnik sa niskim uticajem (200 kg CO2) može postići CO2 neutralnost sadnjom 3.3 sadnice drveća koje će se gajiti tokom 10 godina.

Učesnik sa visokim uticajem (1000 kg CO2) može postići CO2 neutralnost sadnjom 16.5 sadnica drveća koje će se gajiti tokom 10 godina.

Imajući u vidu sve navedene činjenice, kao i uticaj koji Komora i njenih 440 članova imaju na planetu, kao i težnju ka zelenoj budućnosti, Nemačko-srpska privredna komora je odlučila da jedna od njenih strateških tema bude održivi razvoj i zelena ekonomija. S obzirom na to da Komora godišnje organizuje oko 30 događaja koje posećuje preko 2000 učesnika, bilo je neophodno započeti organizaciju održivijih događaja kao i delovanjem proaktivno u pogledu zaštite okoline.

Prema Izveštaju o karbonskom otisku prvog low carbon okruglog stola '(Un)ready for the green future' čiji je autor kompanija DEKRA, ukupne emisije gasova s efektom staklene bašte iznosile su 1,8 tona ekvivalenta CO2. Ovaj iznos uključuje emisije nastale potrošnjom energije u zgradama, prevozom učesnika, hotelskim smeštajem i drugim indirektnim aktivnostima. Najveći deo ovih emisija, čak 91,2%, obuhvata prevoz učesnika, hotelski smeštaj i druge aktivnosti u vezi sa događajem. Emisije su obračunate u skladu sa Protokolom o gasovima s efektom staklene bašte. Korišćeni su podaci koje je dostavila Nemačko-srpska privredna komora, kao i priznati statistički podaci iz sekundarnih izvora. Emisije su razvrstane u tri obima kako bi se omogućila detaljna analiza izvora emisija i identifikacija mogućnosti za smanjenje.

U cilju neutralisanja emisije CO2 nastale tokom okruglog stola, Nemačko-srpska privredna komora će sprovesti akciju sadnje drveća. Na ovaj način, stvoriće se pozitivan uticaj na životnu sredinu i osigurati da okrugli sto '(Un)ready for the green future' postane 'zero carbon', dok se prirodi vraća sve ono što joj je tokom realizacije ovog događaja oduzeto.

Celokupan izvešaj o karbonskom otisku događaja možete preuzeti na sledećem linku.

Partneri projekta '(Un)ready for the green future' su kompanije DEKRA, E-Reciklaža, fischer Automotive Systems KD Jagodina, Green Energy 360, Hyatt Regency Belgrade, M&M Militzer & Münch Transport&Logistics d.o.o., Milšped Group, MT-KOMEX, MTU Maintenance Serbia, ProCredit Bank Serbia, Siemens Serbia, Slovenia and Croatia, Star Import d.o.o., Telekom Srbija, VF Holding.

