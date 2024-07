KREDITNE RATE POSLE ODLUKE ECB: Dok je ograničenje NBS na snazi, rate ostaju iste, ali šta posle?

ECB snižava kamatne stope po prvi put od 2022, smanjujući troškove za korisnike evro kredita. Smanjenje od 0,25% stupa na snagu 12. juna. Međutim, kamate na stambene kredite u Srbiji će ostati stabilne dok traje ograničenje NBS, što je do kraja godine.

Sa najnovijom odlukom ECB, da po prvi put od jula 2022. olabavi monetarnu politiku i spusti referentne kamate (za 0,25 odsto), svi zaduženi u deviznim evro kreditima mogu malo da odahnu. Nakon što su mesecima unazad referentne kamate širom sveta ostale visoke, sada makar u Evropi, novac tj. pozajmice i rate na kredite će postati jeftinije.

12. juna, ovo umanjenje će stupiti na snagu i referentne kamate na međubankarskom tržištu, uključujući i EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) za koji su po pravilu vezani evro indeksirani krediti u Srbiji. Trenutno Euribor se kreće između 3,68 do 3,75 (u zavisnosti da li je jednomesečni, tromesečni ili šestomesečni).

- ECB je postupila u skladu sa ranijim najavama. Smanjenje kamata je minimalno i predstavlja signal tržištu da se zaoštrena monetarna politika polako menja. Najbitnije je da je došlo do preokreta trenda, kaže za jedan medijski protal Zoran Grubišić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji. On dodaje da bi to smanjenje moglo ukupno da bude za ovu godinu oko 0,75 odsto.

Kada je reč o evro indeksiranim kreditima, profesor ističe da će rate pasti jer se u tom slučaju gleda kretanje euribora.

Ipak, u slučaju korisnika stambenih kredita u Srbiji, s obzirom na odluku da zamrzne kamate na stambene kredite na 4,08 odsto. Kako se na EURIBOR uvek dodaje na neki iznos kamate (tzv. marginu) banke i koje su u proseku oko 3 odsto, kada saberemo iznos EURIBORA i nakon pada 12. juna dođemo grubom računicom do neke kamate od između 6,4 do 6,5 dakle 2,5 odsto više nego ograničenih 4,08.

- Za korisnike koji imaju stambene kredite u evrima, svojevrsnu zaštitu od oscilacija rate predstavlja ograničenje NBS, napominje Grubišić.

Dakle, praktično sve dok ili ne istekne odluka NBS (a to je krajem ove godine) ili Euribor ne padne još oko 3 odsto (što je malo verovatno jer se za ovu godinu najavljuje ukupan pad od oko 0,7 odsto) kamate na stambene kredite u Srbiji se neće menjati.

A šta ako i kada se ukine ograničenje NBS?

U nastavku pogledajte reprezentativni primer kredita od 100.000 evra:

Suma : 100.000 evra

: 100.000 evra Rok otplate : 25 godina (300 meseci)

: 25 godina (300 meseci) Kamata zbog ograničenja NBS : 4,08 odsto

: 4,08 odsto Učešće : 20 odsto

: 20 odsto Rata kredita: 425.81 evra

Ipak, kako je najavljeno ograničenje kamata stambenih kredita će prestati sa krajem ove godine, kada će se i usklađivati EURIBOR-i i kamate na kredite na našem bankarskom tržištu. Praktično, ukoliko se procene profesora Grubišića i drugih svetskih i evropskih stručnjaka ispostave tačnim i kamata u tom trenutku padne procenjenih 0,75 odsto prosečna kamata na bankarski kredit će biti oko 6 odsto (šestomesečni Euribor trenutno je 3,75 tako da ako se referentne kamate smanje za 0,75 odsto i na to doda marža banke od 3 odsto).

To znači da će, ukoliko NBS ne produži ograničenje ili ECB ne iznenadi sa većim od prognoziranih rezovima, tehnički rate na stambene kredite skočiti, i to dosta.

U slučaju gorenavedenog primera kredita oko 90 evra:

Suma : 100.000 evra

: 100.000 evra Rok otplate : 25 godina (300 meseci)

: 25 godina (300 meseci) Kamata bez ograničenja NBS : 6,00 odsto

: 6,00 odsto Učešće : 20 odsto

: 20 odsto Rata kredita: oko 515 evra