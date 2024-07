ČUVENI PREHRAMBENI LANAC STIŽE NA SRPSKO TRŽIŠTE: Već traže lokacije za svoje lokale, a prodaju ono što Srbi najradije kupuju!

Italijanski prehrambeni lanac Eurospin ulazi na srpsko maloprodajno tržište u naredne dve godine, saznaje portal Retail Serbia. Predstavnici italijanskog lanca već traže lokacije za izgradnju svojih modernih diskonta, dok su nedavno imali i razgovore sa dobavljačem za opremanje prodavnica u Srbiji.

Eurospin poslednjih godina aktivno radi na ekspanziji u Hrvatskoj a nedavno je otvorio i prve moderne diskonte na Malti.

Eurospin je najveći italijanski diskontni lanac. Osnovan je 1993. godine i poseduje više od 1.200 prodavnica. Nove prodavnice prostiru se na površinama od oko 2.000 kvadratnih metara i poseduju odeljenja mesare, delikatesa, voća i povrća. Eurospin je jedini lanac u Evropi koji prodaje prehrambene artikle isključivo pod svojim brendovima.

Tokom 2022. godine kompanija je objavila promet od 9,3 milijardi evra. Za razvoj u Srbiji biće odgovorna filijala Eurospin Eko koja upravlja prodavnicama u Sloveniji i Hrvatskoj.

Ovaj portal podseća i na to da kompanija Retail and More iz Grčke, deo AVE grupe, nedavno je preuzela master franšizu Carrefour-a i za srpsko tržište. Grčka kompanija razvija plan ulaska na srpsko, ali i na tržišta Severne Makedonije i Albanije sa prodavnicama francuskog trgovca. Nezvanično, prvi Carrefour supermarketi u Srbiji mogli bi da budu otvoreni već u drugoj polovini sledeće godine.

