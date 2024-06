PRIJAVE STIGLE IZ 29 GRADOVA I OPŠTINA: U konkurenciji više od 170 inovativnih rešenja za StarTech grantove od 50.000 dolara

Na ovogodišnjem konkursu StarTech programa za razvoj inovacija i digitalnu transformaciju privrede Srbije prijavilo se više od 170 preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća. Ogromno interesovanje za grantove, koji iznose 50.000 dolara, četvrtu godinu zaredom potvrđuje značaj ovakvih inicijativa u podršci domaćim inovatorima. Sa samo oko deset grantova na raspolaganju, konkurencija je izuzetno oštra, kaže Dušan Vasiljević, direktor za konkurentnost i investicije u NALED-u.

Među 177 prijava, više od polovine je usmereno na razvoj aplikacija, digitalnih plaftormi i softvera koji unapređuju poslovne procese. Na drugom mestu su inovacije u domenu veštačke inteligencije, zatim slede poljoprivreda, multimedija, građevina i biotehenologija... Prijave su stigle iz 29 gradova i opština, od Beograda, Novog Sada, Niša i drugih većih gradova sve do manjih opština kao što su Bogatić, Osečina, Bački Petrovac, Sjenica, Kovačica i Knjaževac, u kojima novi biznisi i radna mesta mogu značajno da doprinesu boljem kvalitetu života.

Vasiljević naglašava da je odličan odziv i ove godine dokaz atraktivnosti programa koji nudi mnoštvo mogućnosti uz minimalne administrativne zahteve za prijavu i sprovođenje projekta.

- Na konkurs se javilo 30 preduzetnika i 147 privrednih društava . Ponovni interes firmi koje prošle godine nisu dobile sredstva potvrda je poverenja u naš program - dodaje Vasiljević i zaključuje da je na četvrti StarTech javni poziv stigao najveći broj prijava pravnih lica do sada.

Prijave su bile otvorene do 31. maja, a inovatori su do 15. maja mogli da apliciraju i za podršku u izradi biznis plana i tu pomoć je iskoristilo 75 prijavljenih. Pred konkursnom komisijom sada je nekoliko krugova selekcije. Imena finalista biće poznata do kraja leta, a konačnu odluku o dobitnicima grantova do septembra će doneti tim od osam stručnjaka u oblasti inovacija, digitalne transformacije i preduzetništva.

Podsetimo, StarTech je do sada podržao 82 inovacije kroz grantove ukupne vrednosti tri miliona dolara. Među nagrađenim su uređaji za rehabilitaciju kod neuroloških oboljenja, merenje temperature beba, praćenje pasa, mobilni skener glave, softver za automatsko prevođenje na znakovni jezik, aplikacije za praćenje poljoprivredne proizvodnje, probiotik za dijabetes, suplement protiv helikobakterije, sistem za prevenciju šumskih požara...

StarTech je šestogodišnji projekat podrške inovacijama i digitalnoj transformaciji privrede koji sprovodi NALED u saradnji sa Vladom Srbije, a koji finansira kompanija Philip Morris. Opšti cilj programa je ubrzanje rasta srpskih kompanija i transformacija tradicionalne ekonomije u digitalnu, izvozno orijentisanu ekonomiju zasnovanu na znanju i inovacijama.

biznis.kurir.rs