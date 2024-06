MALI ODGOVORIO POLITIČARIMA IZ REGIONA: Smeta im jaka i stabilna Srbija, koja se bori za svoj narod

Ministar finansija Siniša Mali je na svom Fejsbuk nalogu objavio post u kom navodi da su ponovo Republika Srbija i predsednik Aleksandar Vučić tema pojedinih političara iz regiona, te da im ponovo smeta naša ekonomska snaga, jačina, činjenica da smo lider u regionu, da životni standard građana raste i kvalitet života se konstantno poboljšava.

- Tako smo sinoć imali prilike da čujemo da je ministar odbrane Bosne i Hercegovine i zamenik predsedavajuće Veća ministara Zukan Helez, kako to pišu pojedini portali, 'posramio Vučića i preporučio mu da se malo bavi svojim narodom - naveo je ministar.

- Predsednik Vučić koji se godinama danonoćno bavi našom zemljom, našim narodom, investicijama, daljim poboljšanjem kvaliteta života građana Srbije, treba, kažu, 'da se malo bavi svojim narodom'. Možda bi bilo i smešno, da nije apsurdno.

Mali dodaje da je jasno da ono što pojedinima najviše smeta jeste 'jaka i stabilna Srbija, Srbija koja se bori za svoj narod, za svoje nacionalne interese i ni pedalj ne odustaje od svoje slobodarske politike, politike mira, stabilnosti, ekonomskog napretka i razvoja'.

- Smeta im što je Srbija u prvom kvartalu ove godine vodeća ekonomija po stopi privrednog rasta od 4,7 odsto, što je procena Evrsostata i Republičkog zavoda za statistiku. Dakle, najviši rast u Evropi u prvom kvartalu ostvarila je Srbija, a slede Malta sa rastom od 4,6%, Hrvatska sa 3,9%, Kipar sa 3,5%, Litvanija sa 2,9%, Slovačka sa 2,7%. Istovremeno čak 11 zemalja beleže negativan međugodišnji rast BDP-a, a među njima su Irska, Island, Estonija, Finska, Austrija, Nemačka.

On napominje da je kumulativni rast naše ekonomije u periodu od 2018. do 2023. godine iznosio je 22,2 odsto, dok je u Bosni i Hercegovini bio 17,9 odsto.

- Samo u 2023. godini naša ekonomija je zabeležila rast od 2,5 odsto BDP, dok Bosna i Hercegovina beleži manji rast, i on iznosi 1,7 odsto. Pošto volite da se bavite Srbijom, daću vam još malo podataka. Stopa nezaposlenosti je u našoj zemlji iznosila 9,4 odsto u 2023. godini, a u BiH 13,2 odsto. Prosečna zarada u Srbiji je u period januar-mart ove godine iznosila 816 evra, u BiH 130 evra manje, odnosno 685 evra - objasnio je Mali.

- Posmatrano samo za Federaciju BiH, prosečna penzija je u periodu januar-april iznosila 314,7 evra, dok je u Srbiji bila 390,3 evra. Istovremeno minimalna zarada u Federaciji BiH je 309,5 evra, a u Srbiji je prešla 400 evra.

On dodaje da 'nivo stranih direktnih investicija možda i najbolje potvrđuje ekonomsku snagu Srbije i njenu poziciju lidera u regionu, a tako i trna u oku mnogima kojima se to ne dopada. Tokom 2023. godine, Srbija je privukla rekordnih 4,5 milijardi evra stranih direktnih investicija. Za to vreme BiH je privukla 873,5 miliona evra SDI'.

- Dakle, imamo pet puta više SDI samo u 2023. godini. Naravno, mi nastavljamo ka našem cilju koji smo postavili da prosečna plata 2027. godine bude 1.400 evra, a prosečna penzija i minimalna zarada po 650 evra. Na tom putu od ključnog značaja su nam program 'Skok u budućnost – Srbija 2027' i 323 projekta koja ćemo realizovati širom naše zemlje. Naravno, organizacija Međunarodne specijalizovane izložbe EXPO 2027. godine biće glavni motor daljeg napretka Srbije.

- Tako da da, mislimo o svom narodu, o daljem rastu primanja građana, o novim investicijama i projektima, o još boljoj budućnosti Srbije. Ponosni smo na našu zemlju i naš srpski narod i što nikada nećemo odustati od stvaranja još bolje, lepše i uspešnije Srbije - zaključio je ministar.

