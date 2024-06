Tema današnje emisije “NI 5 NI 6” na Kurir televizije bila je srpsko selo, poljoprivreda i proizvodnja poljoprivrednih proizvoda.

Kroz razgovor sa svojim gostima - Vladimirom Krstonošićem, proizvođačem hrane, Radoslavom Radanovićem, proizvođačem hrane, Sašom Rusom, proizvođačem hrane i Njegošem Stojadinovićem, kraljem paprike, autorka i voditeljka Jovana Grgurević otkrivala je kako srpski seljak treba i može da plasira svoje proizvode na tržište kako bi obezbedio sigurne prihode, kao i da li je moguće ostvariti zaradu na selu bez bavljenja poljoprivredom.

foto: Kurir televizija

Stojadinović kaže da je za uspeh u proizvodnji hrane neophodno imati jasan cilj i biti uporan:

- Čovek mora da ima cilj u životu. Ja sebi što zacrtam u glavi kao cilj ja to moram i da ostvarim. Ako kažem da ću ove godine da posadim 80.000 paprika ja moram da ih posadim. Mi radimo porodočno, brat i je, majka i otac. Imamo oko 5 radnika koji su u blizini.

Kao jedan od većih problema navodi manjak radne snage:

- Zasad nismo imali potrebu za radnicima iz inostranstva, ali kako stoje stvari i to se može destiti.Prošle godine sam imao 30 radnika, a sad jedva mogu naći 5 do 6. Žene koje sade papriku i kupus, 5 do 6 sati ako izdrže to je puna kapa.

Radanović tvrdi da pčelarstvo kojim se bavi nije ni malo laka delatnost kao što se nekima može učiniti.

02:27 DA BI SE RAD NA SELU ISPLATIO NAJBITNIJE SU DVE STVARI! Proizvođači hrane o izazovima i benefitima poljoprivredne proizvodnje

- Pre 10 godina dao sam naziv svojoj firmi "Zlatna teglica" pa me dosta njih zove teglica što mi imponuje. Sa 20 godina sam krenuo sa pčelarstvom. Dosta pčelara se tada etiketiralo kao pčelar plus prezime proizvođača. Shvatio sam da se treba malo pomeriti od te prakse. Kada sam počinjao bile su u jeku maline i pčelarstvo, samo te dve stvari su se gledale - rekao je Radanović i dodao:

- Gospodski je posao za one koji gledaju sa strane. To je zapravo posao gde si uključen 24 sata. Ne aktivno, ali u svakom trenutku moraš biti sposoban da se prilagodiš datoj situaciji i da odreaguješ.

Kao dve glavne osobine za uspeh u poljoprivrednoj proizvodnji Ilić navodi strpljenje i upornost.

foto: Kurir televizija

- Svaki početak je težak, a što se para tiče i treba i ne treba. Ali ja bih se pre svega osvrnuo na volju. Ako nemaš volju i krajnji cilj onda teško dođeš i do uspeha. Možda su pare i presudne, ali niko od nas nije krenuo sa milionima nego sa nekom malom proizvodnjom. Svako je krenuo sa par stotina evra kada hoćeš neki finalni proizvod. Potrebno je strpljenje i upornost. Ne možeš da dođeš na jedan noćni market i očekuješ da zaradiš 200.000 dinara. Postoje ljudi koji imaju vrhunski proizvod, ali su spremni da godinama gube dok posao ne počne da se isplaćuje - rekao je Ilić i dodao:

- Nekima posao propdada jer nemaju strpljenja i upornosti. Očekuju da proizvedu ne znamo koliko tegli nečega i da sve prodaju. Ne ide to baš tako.

foto: Kurir televizija

Krstonošić je istakao namenu i kvalitet hladno ceđenog ulja koje proizvodi:

- Naše gazdinstvo svaštari, ali ono po čemu smo poznati jeste proizvodnja hladno ceđenih ulja i masnih namaza. Hladno ceđeno ili vruće ceđeno koje je dragocen dodatak salatama, za razliku od rafinisanog ulja koje služi za prženje u fritezama i tako dalje. Tu mora da se napravi razlika šta gde ide i šta gde pripada. Ukoliko pržite hranu bolje je koristiti rafinisano ulje nego hladno ceđeno.

