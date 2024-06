GLAMUR NJUJORKA U BEOGRADU: Nova maskara postaje deo svakodnevne ženske rutine, ostavlja nezaboravan utisak i privlači pažnju

Njujorški glamur je dominirao Beogradom na spektakularnom lansiranju nove maskare Maybelline New York-a – Lash Sensational Firework. Prelepi ambijent krovne terase šoping centra Galerija bio je savršeno mesto za okupljanje beauty influensera, poznatih ličnosti, ljubitelja kozmetike i predstavnika najvećih medijskih kuća u Srbiji.

Svi prisutni uživali su u atmosferi koja je verno dočarala čaroliju njujorških rooftop zabava, donoseći dašak "Velike jabuke" u srce Beograda. Veče je bilo ispunjeno elegancijom i autentičnim stilom, uz priliku da gosti isprobaju novu maskaru i uvere se zašto će Firework postati neizostavan deo svake make-up rutine. Zvanice su uživale u ekskluzivnim „make-up separeima“ dizajniranim za savršene fotografije, dok su sa oduševljenjem isprobavali novu maskaru koja obećava izvanredan volumen i definiciju trepavica.

Ono što Lash Sensational Firework maskaru čini posebnom jeste njena SuperSpark TM četkica i formula obogaćena Pro Vitaminom B5 koja pruža 360° impresivan efekat, pun volumen i jasno definisane trepavice. SuperSpark TM četkica, inspirisana vatrometom, dizajnirana je da zahvati i razdvoji svaku trepavicu, a formula maskare obavija trepavice od korena do vrha, bez grudvica i razmazivanja. Maskara pruža neverovatan izgled – ultra-voluminizirane, izuzetno duge i savršeno uvijene trepavice. Uz ovu maskaru doživećete vatromet na svojim trepavicama.

Maybelline New York je udružio snage sa kraljicom samopouzdanja, Emily Ratajkowski, kako bi pokazala kako se to radi i unela svoju magnetsku energiju u ovu maskaru. Dizajnirana za dinamičnu gradsku devojku sa magnetskom FIREWORK IT energijo nova revolucionarna dopuna kultnoj Lash Sensational porodici maskara stvara neodoljiv spoj stava, samopouzdanja i neosporivog stila, i slavi ženu današnjice koja zrači energijom i sjajem.

Upravo bi "energija i sjaj" mogli da opišu veče na krovu Galerije, gde su sve zvanice u Firework pink dress kodu potvrdile da uz pomoć Firework maskare možete ostaviti nezaboravan utisak i privući pažnju gde god se pojavite. Čak je i kula Beograd zasijala u pink sjaju. Njujork je te večeri stigao u Beograd. A sa njim i Lash Sensational Firework.